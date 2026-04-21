Поліцейськими, які втекли під час теракту у Києві, залишивши дитину на тротуарі, є двоє патрульних 44 і 27 років. Про це у вівторок, 21 квітня під час зустрічі з журналістами повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, інформує «24 Канал».

Клименко розповів що першими на місці події були 44-річна Анна Дудіна та її 27-річний напарник Михайло Дробницький. Щодо жінки, то вона прийшла в Департамент патрульної поліції під час реформи поліції у 2015 році та працювала в штабі. Чоловік почав служити у 2024 році та раніше навчався в Академії патрульної поліції.

За словами міністра, правоохоронці отримали дзвінок про хуліганство і вже дорогою дізнались, що є стрілянина та поранені.

«Те, як вони повелися в цей момент – це великий сором. Дві дорослі людини, які присягали на захист, залишили цього хлопчика сидіти на асфальті, а самі втекли. Як мінімум вони мали зайняти позицію, привести зброю до бою. Намагатися зупинити стрільця всіма способами – аж до негайної ліквідації», – заявив Клименко.

За його словами, за лічені хвилини прибули інші екіпажі й відтягнули хлопчика та забрали в машину. Тобто далі всі діяли професійно.

Клименко зазначив, що далі офіцери КОРДу діяли швидко. Зокрема, 40 хвилин були перемовини зі стрільцем.

Міністр запевнив, що не можна за діями двох патрульних оцінювати всю систему. Адже у той момент конкретно ці двоє поліцейських проявили психологічну слабкість.

Раніше керівник департаменту патрульної поліції, генерал поліції 3-го рангу Євгеній Жуков заявив, що поліцейські були зобов’язані застосувати табельну зброю під час нападу.

«Моя думка як людини і як командира підрозділу: потрібно було одразу застосовувати зброю та ліквідувати його. [...] Вони погано зорієнтувалися й залишили поранених цивільних у небезпеці. Це дуже ганебний випадок. Службове розслідування буде проведено, і всі керівники відповідатимуть за ці дії – зокрема ті, хто є безпосередніми начальниками цих двох поліцейських», – заявив Євгеній Жуков.

Варто додати, що поліцейським, які втекли з місця теракту, вже повідомили про підозру у службовій недбалості. ДБР проводить досудове розслідування.

21 квітня Печерський районний суд Києва відправив під варту поліцейського Михайла Дробницького, якого підозрюють у службовій недбалості під час теракту в Голосіївському районі. Йому обрали тримання під вартою на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 266 240 грн.