Кіностудія імені Олександра Довженка є однією з найважливіших кіностудій Східної Європи

Національну кіностудію імені Олександра Довженка внесли до переліку Скарбів європейської кінокультури – ініціативи, яка відзначає знакові кінолокації та об’єкти, важливі для історії європейського кіно. Про це повідомила Українська кіноакадемія.

«Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка є однією з найважливіших кіностудій Східної Європи. Заснована у 1927 році, студія стала місцем створення понад тисячі фільмів, зокрема робіт, що сформували українське кіно як мистецьке явище», – йдеться в повідомленні.

До оновленого списку також увійшли кінотеатри, студії та знімальні локації в різних країнах Європи, зокрема у Берліні, Стокгольмі, Ризі та Таллінні.

Створення переліку Скарбів європейської кінокультури, є частиною програми Європейської кіноакадемії, започаткували у 2022 році. Ініціатива спрямована на збереження важливих для кінематографа місць, що мають історичну та культурну цінність.

Нагадаємо, уряд збільшив фінансову підтримку Національної кіностудії імені Олександра Довженка. На стабілізацію роботи установи спрямували 29,4 млн грн, за які кіностудія зможе покрити зарплати та комунальні витрати.