Український актор театру та кіно Олександр Рудинський отримав роль у кіноадаптації по аніме Gundam. Разом із ним у фільмі гратимуть американська акторка Сідні Свіні та британський актор Джейсон Айзекс.

Про затверджений акторський склад нової кіноадаптації за франшизою Gundam стало відомо у вівторок, 21 квітня. Фільм розповідатиме історію пілотів бойових роботів та війну між Землею та колоніями в космосі.

Хто увійшов до акторського складу:

Сідні Свіні,

Ноа Сентінео,

Джейсон Айзекс,

Джексон Вайт,

Джейвон Волтон,

Майкл Мандо,

Джемма Чуа-Тран,

Шіолі Куцуна,

Нонсо Анозіє,

Іда Брук.

До акторського складу увійшов й 29-річний Олександр Рудинський. Кого саме він зіграє, наразі невідомо.

Акторський склад кіноадаптації Gundam

Зазначимо, Gundam – одна з найвідоміших японських аніме-франшиз у жанрі ме́ха (жанр наукової фантастики про транспортні чи бойові машини, які контролюються пілотами). Перший аніме-серіал по цьому світу зʼявився у 1979 році та заклав основу піджанру «реалістичних меха», в якому роботи є військовою технікою на тлі політичних конфліктів.

До франшизи входять десятки серіалів та фільмів, манги та відеоігор. Кіноадаптація стане першою в історії Gundam.

29-річний Олександр Рудинський знімається у великому кіно з 2019 року. Відомий за ролі у серіалах «Перші ластівки», «Тиха Нава», фільмах «11 дітей з Моршина» та «Носоріг». Виступав у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка, грав головні ролі у пʼєсах «Калігула» та «Макбет».

У 2024 році він зіграв у серіалі «Агенція» Джорджа Клуні. У 2025 році фільм «Камінь, ножиці, папір», у якому зіграв Рудинський, отримав премію BAFTA.