Олександр Рудинський разом із Сідні Свіні зіграє в кіноадаптації культового аніме про роботів
Рудинський увійшов до списку акторів лайв-екшн-фільму за франшизою Gundam
Український актор театру та кіно Олександр Рудинський отримав роль у кіноадаптації по аніме Gundam. Разом із ним у фільмі гратимуть американська акторка Сідні Свіні та британський актор Джейсон Айзекс.
Про затверджений акторський склад нової кіноадаптації за франшизою Gundam стало відомо у вівторок, 21 квітня. Фільм розповідатиме історію пілотів бойових роботів та війну між Землею та колоніями в космосі.
Хто увійшов до акторського складу:
- Сідні Свіні,
- Ноа Сентінео,
- Джейсон Айзекс,
- Джексон Вайт,
- Джейвон Волтон,
- Майкл Мандо,
- Джемма Чуа-Тран,
- Шіолі Куцуна,
- Нонсо Анозіє,
- Іда Брук.
До акторського складу увійшов й 29-річний Олександр Рудинський. Кого саме він зіграє, наразі невідомо.
Акторський склад кіноадаптації Gundam
Зазначимо, Gundam – одна з найвідоміших японських аніме-франшиз у жанрі ме́ха (жанр наукової фантастики про транспортні чи бойові машини, які контролюються пілотами). Перший аніме-серіал по цьому світу зʼявився у 1979 році та заклав основу піджанру «реалістичних меха», в якому роботи є військовою технікою на тлі політичних конфліктів.
До франшизи входять десятки серіалів та фільмів, манги та відеоігор. Кіноадаптація стане першою в історії Gundam.
29-річний Олександр Рудинський знімається у великому кіно з 2019 року. Відомий за ролі у серіалах «Перші ластівки», «Тиха Нава», фільмах «11 дітей з Моршина» та «Носоріг». Виступав у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка, грав головні ролі у пʼєсах «Калігула» та «Макбет».
У 2024 році він зіграв у серіалі «Агенція» Джорджа Клуні. У 2025 році фільм «Камінь, ножиці, папір», у якому зіграв Рудинський, отримав премію BAFTA.