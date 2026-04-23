Вийшов трейлер нового екшен-трилера «Заколот» із Джейсоном Стейтемом, який вийде в український прокат уже влітку цього року. Це історія про колишнього спецпризначенця, який опиняється на кораблі сам на сам із ворогами. Стрічка вийде в українських кінотеатрах із 27 серпня 2026 року. Про це повідомив український кінодистриб’ютор Green Light Films.

Фільм «Заколот» (Mutiny) – це новий проєкт за участі Джейсона Стейтема, де актор не лише виконує головну роль, а є й продюсером. У центрі історії – герой із військовим минулим, який опиняється втягнутим у смертельно небезпечну гру після звинувачення у вбивстві.

За сюжетом, колишній спецпризначенець і офіцер поліції Нью-Йорка Коул Рід (Джейсон Стейтем) нині працює у галузі приватної охорони. Та коли його звинувачують у вбивстві тайського мільярдера Тібу, він змушений тікати й самостійно шукати справжнього злочинця – і невдовзі виходить на слід міжнародної змови.

Режисером фільму став Жан-Франсуа Ріше – автор напружених кримінальних драм і трилерів, відомий своїм умінням створювати реалістичний екшен. Фільм «Заколот» вийде у кіно вже з 27 серпня 2026 року.