Сідні Свіні зіграла у стрічці саму себе

Із другої частини фільму «Диявол носить Прада» вирізали епізоди з акторкою Сідні Свіні та Конрадом Рікаморою. Про це повідомляє Variety. Стрічка виходить у прокат 30 квітня.

Зазначається, що Сідні Свіні мала фігурувати у трьох хвилинах на початку стрічки, де вона зіграла саму себе. Там акторку одягає персонажка Емілі Блант – Емілі Чарлтон. За словами творців, сцена з зіркою структурно не поєднувалася з рештою подій в сюжеті, тому команда вирішила її видалити.

Також глядачі не побачать сцени з актором Конрадом Рікаморою, який зіграв сусіда по кімнаті Енді. Його персонаж не пережив тестові перегляди.

Однак у фільмі з’являться Леді ҐаҐа, Донателла Версаче, яка залишила посаду креативного директора бренду своєї родини, та супермодель Наомі Кемпбелл.

За сюжетом «Диявол носить Прада», Міранда зіштовхнеться із проблемами в модному глянці. Однак єдиною людиною, яка може врятувати ситуацію, виявиться її ексасистентка Емілі. У другій частині вона стане впливовою власницею модних компаній, тому редакторка буде вимушена просити по допомогу, щоб відновити успіх свого видання.

