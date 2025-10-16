Леді Ґаґу помітили на зйомках проєкту в Мілані

Американська співачка Леді Ґаґа зіграє у продовженні фільму «Диявол носить Прада». Журналісти зафіксували співачку на зйомках проєкту в Італії.

Як повідомляє Variety, нещодавно Леді Ґаґу помітили в Мілані, де відбуваються зйомки сиквелу. 39-річна артистка вирушила туди під час туру Mayhem Ball.

Для зірки це не перша роль у кіно. Успіх Леді Ґаґи в кіно почався із популярного серіалу «Американська історія жахів», де впродовж 12 серій у неї була головна роль. У 2018 році вона отримала головну роль у стрічці «Народження зірки». До цього фільму вона написала і виконала всі саундтреки, за що отримала «Оскар». Після цього вона зіграла головні ролі ще в двох успішних проєктах – «Гуччі» та «Джокер: Божевілля на двох».

Нагадаємо, раніше студія 20th Century Studios офіційно підтвердила початок зйомок, опублікувавши тизер, в якому фігурує дві червоні туфельки-човники. Подробиці сюжету поки не відомі. Однак інсайдери стверджують, редакторка журналу зіштовхнеться із проблемами в роботі та вирішить звернутися до своєї колишньої асистентки Емілі.

Режисером сиквелу стане автор першої частини Девід Френкел. Над продовженням також працює сценаристка Алін Брош МакКенна. Премʼєра сиквелу відбудеться 1 травня 2026 року.