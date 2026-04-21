Міллі Боббі Браун найбільш відома глядачам за роллю Од у серіалі «Дивні дива»

Британська акторка Міллі Боббі Браун (Бонні Бонджові) готується до екранізації свого першого роману «Дев’ятнадцять сходинок», який став бестселером The New York Times. Режисером стрічки стане оскароносний Том Гупер. Про це повідомляє Deadline.

Роман, написаний Міллі Боббі Браун разом із Кетлін Макгерл, вийшов у 2023 році. Сюжет заснований на реальних історіях няні акторки, яка розповідала їй про Лондон часів Другої світової війни. Роман розповідає про 18-річну Неллі Морріс із району Бетнал-Грін у Східному Лондоні. Разом із родиною вона переживає авіанальоти, від яких містяни ховаються у метро Бетнал-Грін. Одного дня ажіотаж і тиснява призводять до трагедії, в якій загинули 173 людини. Паралельно дівчина намагається жити звичним життям і закохується у американського льотчика Рея.

Про екранізацію «Дев’ятнадцять сходинок» стало відомо ще у 2024 році, коли Ентоні Маккартен погодився написати сценарій. Тепер до творчої команди приєднався режисер Том Гупер, який отримав Оскар за фільм Король говорить, а також працював над фільмами «Знедолені» (2012) і «Дівчина з Данії» (2015).

Очікується, що Міллі Боббі Браун не лише буде співсценаристкою майбутнього фільму, а й виконає одну з головних ролей.