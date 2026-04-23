Мвангі загинув під час спроби прориву через так званої kill-зони

На Харківському напрямку українські військові ліквідували групу громадян Кенії, яких Росія завербувала для участі у війні проти України. Про це у четвер, 23 квітня, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

За даними розвідки, російське командування знову відправило іноземних найманців у штурмові дії з високими втратами. Одним із ліквідованих виявився громадянин Кенії Ньямбура Ерік Мвангі 2003 року народження.

У ГУР зазначають, що наприкінці жовтня 2025 року Мвангі разом із ще трьома кенійцями – Ванджіром Джозефом Камау, Карітхі Джоелом Нгуре та Кібетом Рональдом Кіпкуруї – прибув до російського Ярославля, де вони підписали контракти зі Збройними силами РФ. Після короткої підготовки, яка тривала близько півтора тижня, Мвангі призначили радіотелефоністом, однак згодом перевели до штурмового підрозділу та відправили на фронт у район Борової на Харківщині.

«В цей самий період прибули й інші загиблі кенійці, про яких ГУР МО України повідомляло 6 лютого, – Омбворі Деніс Баґаку та Вахоме Сімон Ґітіту», – додають у повідомленні.

За попередньою інформацією, Мвангі загинув під час спроби прориву через так званої kill-зони внаслідок мінометного удару українських військових.

У розвідці наголошують, що попри заяви Кремля про припинення вербування громадян африканських країн, цей процес триває. Українська сторона вже встановила 2965 громадян африканських держав, які підписали контракти зі ЗС РФ.

Найбільше найманців Росія вербує у Кенії, Єгипті, Камеруні, Гані, Нігерії, Уганді, Алжирі, Малі, Південному Судані та ПАР. За даними ГУР, станом на серпень 2025 року підтверджено загибель щонайменше 316 африканських найманців, однак реальні втрати можуть бути значно більшими.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Кенія повернула чотирьох своїх громадян, яких росіяни обманом залучили до своєї армії та змушували воювати проти України.