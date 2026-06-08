До Одеського СІЗО направили спеціальну комісію для перевірки

Керівництво Одеського слідчого ізолятора тимчасово відсторонили від виконання службових обов’язків після появи в мережі відео, на якому зафіксовано ймовірне приниження одного з ув’язнених. Про це повідомили у неділю, 7 червня, в Державній кримінально-виконавчій службі України.

На поширених кадрах видно, як один із чоловіків у камері змушує іншого повзати по підлозі та приносити капці зубами. Автентичність відеозапису наразі перевіряється. За інформацією одеського видання «Думська», потерпілим може бути колишній працівник одного з територіальних центрів комплектування. Також стверджується, що чоловік, який фігурує на відео як ініціатор знущань, є так званим «смотрящим» одного з корпусів СІЗО на прізвисько «Спортік».

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У Державній кримінально-виконавчій службі повідомили про початок службової перевірки за фактом можливого порушення прав людини в установі. Там зазначили, що на оприлюдненому відео зафіксовані дії, які можуть свідчити про протиправне поводження з людиною з боку співкамерників.

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Попри відсутність офіційного експертного висновку щодо справжності відео, керівництво ізолятора вже відсторонили на час проведення перевірки. Крім того, до Одеського СІЗО направили спеціальну комісію з представників керівництва Департаменту з питань виконання кримінальних покарань. Її завданням є перевірка можливих порушень прав людини та встановлення всіх обставин інциденту.

Нагадаємо, у вересні 2025 року ДБР передало до суду справу шістьох працівників Полтавського СІЗО, які облаштували камеру тортур. Там вони катували ув’язненого, який жалівся на умови утримання.