Василь Логин отримав новий вирок

Яворівський районний суд Львівської області виніс вирок уродженцю Сколівщини Василю Логину, який відбуває покарання у львівському СІЗО, за поширення злочинного впливу, вимагання та грабіж.

Як повідомили у вівторок, 23 вересня, у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції та обласній прокуратурі, 34-річний мешканець області у 2018 році засуджений за скоєння низки тяжких злочинів. Вже перебуваючи в СІЗО, він вчинив низку нових злочинів.

«Відбуваючи покарання у виправній установі, чоловік через певний час отримав статус так званого “смотрящого за установою виконання покарань”. Маючи авторитет серед тих, хто відбуває покарання та вже звільнився з місця позбавлення волі, він встановив та поширив на них свій злочинний вплив. Усі вони мали чітко дотримуватися встановлених злочинних правил поведінки, у разі відмови – фізичне та психологічне насильство», – розповіли в ДСР.

Також «авторитет» контролював злочинні схеми, зокрема і вимагання грошей з засуджених та грабежі, відповідав за розподіл коштів від кримінальної діяльності.

Перебуваючи в СІЗО, Василь Логин отримав статус смотрящого та продовжив злочинну діяльність

У квітні 2024 року обвинувачений, перебуваючи в СІЗО, вирішив організувати грабіж за межами установи. До реалізації злочинного плану він залучив раніше судимого чоловіка, який перебував на волі.

«Відтак, виконавець, діючи за вказівками “смотрящого”, проник у помешкання потерпілої у Новояворівську та відкрито заволодів 8,4 тис. доларів США. В подальшому ці кошти він передав довіреній особі обвинуваченого», – додали в прокуратурі.

Вироком суду чоловіка визнано винним у встановленні та поширенні злочинного впливу, а також в організації грабежу, поєднаного з проникненням у житло, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 255-1; ч. 3 ст. 27 – ч. 4 ст. 186 ККУ).

За сукупністю злочинів йому призначили покарання у вигляді дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.