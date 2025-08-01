Смотряща встановила свої правила і контролювала общак

Поліцейські спільно з прокурорами повідомили підозру у поширенні злочинного впливу 29-річній жінці, яка вже перебуває під вартою у Львівській установі виконання покарань (№19) у зв’язку з обвинуваченням у наркоторгівлі.

Як повідомили у п’ятницю, 1 серпня, у Львівській обласній прокуратурі, раніше організована група, до складу якої увійшли четверо осіб, в тому числі і фігурантка, налагодила трафік постачання і збуту метадону у місця позбавлення волі. За даними правоохоронців, вже перебуваючи під вартою без права внесення застави, жінка здійснювала злочинний вплив серед ув’язнених, а також тих, які перебували на волі.

«Підозрювана не стала на шлях виправлення, а навпаки порушувала режим утримання та вела “правильний” для злочинних традицій спосіб життя. Відтак, отримала кримінальний статус “смотрящої” за місцем, де вона утримувалась», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Зокрема, після такого призначення, жінка встановила правила поведінки серед ув’язнених та засуджених, вимагала безумовного їх дотримання. Будь-який спротив та їх невиконання негайно припинявся фізичним або моральним насильством. Також вона розподіляла кошти, отримані від наркобізнесу, наповнювала так званий «общак», вирішувала суперечки між в’язнями.

За даними ZAXID.NET, 29-річну «смотрящу» викрили у львівському СІЗО.

Підозрюваній додатково інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу ( ч. 2 ст. 255-1 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дев’яти до 15 років з конфіскацією майна.