У Миколаєві затримали відомого злочинця Наума

У Миколаєві правоохоронці затримали так званого «смотрящого» за півднем України Ігоря Науменка на прізвисько Наум. Про це у п’ятницю, 17 липня, повідомили в Офісі генпрокурора та Нацполіції.

Як пояснили правоохоронці, Ігор Науменко має статус званого «положенця» – людини, яка має підвищений злочинний вплив. Зокрема, вплив Наума поширювався на кримінальне середовище Миколаївської, Одеської та Херсонської областей, а також на місця позбавлення волі у цих областях.

Слідчі встановили, що затриманий намагався захопити агропідприємство на Одещині. У бізнесмена вимагали 550 тис. доларів або добровільну передачу майнового комплексу та 60 вантажівок. У разі відмови – погрожували підприємцю «проблемами».

Крім того, встановлено, що Науменко та підконтрольні йому злочині поширювали вплив СІЗО та колоніях на півдні країни.

«Він (Науменко, – ред.) координував діяльність підконтрольних осіб, збирав гроші на поповнення злочинного “общаку”, розробляв правила поведінки для засуджених та контролював діяльність кримінальних угруповань», – йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

Також, за даними поліції, Наум мав офіційне визнання серед російських «ворів у законі». Зокрема, таких як «Шакро Молодой», «Коба Руставський», «Гелані Сєдой».

Правоохоронці здійснили 49 обшуків на території Києва, Одеської, Вінницької та Миколаївської областей. Разом з Науменком затримали ще двох його спільників. Науму та двом його спільникам оголосили підозри у вимаганні в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 189 КК України), додатково Науменку інкримінують створення та поширення злочинного впливу (ч. 3 ст. 255-1 КК України). Суд обрав для Наума запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, 10 травня стало відомо, що СБУ затримала у Києві «злодія в законі» Сергія Олійника на прізвисько Умка. Перед цим його помітили на святкуванні із посадовцями служби.