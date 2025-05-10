СБУ затримала «злодія в законі» Сергія Олійника

Служба безпеки України затримала «злодія в законі» Сергія Олійника на прізвисько Умка. Про це у суботу, 10 квітня, повідомило ZN.UA з посиланням на правоохоронців.

За даними журналістів, Олійника доставили до СІЗО на Аскольдовому провулку в Києві.

«За інформацією ZN.UA у спецслужбах, в суботу, 10 травня, Служба безпеки України затримала Сергія Олійника на прізвисько Умка. «Злодія в законі» вже доставили до СІЗО СБУ на Аскольдовому провулку», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що 14 травня 2021 року РНБО ввела безстрокові санкції проти 557 «злодіїв у законі», серед яких був Олійник. Уже 20 травня того ж року правоохоронці затримали Олійника та його спільника Лашу Джачвліані. Під час обшуків у них вилучили понад 3 млн дол., коштовності та зброю з боєприпасами.

Тоді у поліції розповіли, що їх вважали одними із найвпливовіших «злодіїв в законі» в Україні. Олійник та Джачвліані контролювали криміналітет одразу в кількох областях – Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та частині Західного регіону. Зокрема, Олійник організовував злочинні схеми, включно з розкраданням державного майна, здирництвом, насильством і контролем над різними бізнесами.

У липні Печерський районний суд Києва пом’якшив запобіжний захід Олійнику, замінивши тримання під вартою на нічний домашній арешт.

Відзначимо, «Українська правда» 9 травня опублікувала розслідування у якому розповіла, що кілька посадовців Служби безпеки України брали участь у святкуванні дня народження Костянтина Коломійця, який опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори Parimatch. Серед них був керівник Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Анатолій Лойф, якого уже звільнили за наказом голови СБУ Василя Малюка.