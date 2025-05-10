Анатолій Лойф на Дні народженні Костянтина Коломійця

Голова СБУ Василь Малюк звільнив Анатолія Лойфа з посади керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму. Про це у п’ятницю, 9 травня, повідомила «Українська правда» з посиланням на коментар пресслужби СБУ. Звільнення Лойфа сталось після публікації журналістського розслідування УП.

«Анатолія Лойфа, керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму, звільнено із займаної посади за рішенням голови Служби безпеки України», – цитує УП пресслужбу СБУ.

Перед цим «Українська правда» опублікувала журналістське розслідування про ймовірні зв’язки топправоохоронців з кримінальними авторитетами. Зокрема, журналісти оприлюднили відео зі святкування 1 березня Дня народження Костянтина Коломійця, на якому були присутні кілька спецслужбовців СБУ. Костянтин Коломієць – співвласник клубу єдиноборств «Динамо», а також займається наданням приватної охорони. Зокрема, він забезпечує охорону власника букмекерської контори Parimatch Сергія Портнова, який зараз проживає на Кіпрі. Зазначимо, що Parimatch звинувачують у зв’язках з Росією, а також ухиленні від сплати податків. У березні 2023 року Володимир Зеленський запровадив санкції проти Parimatch.

«Такий ресурсний і не завжди легальний бізнес створює високі корупційні ризики для тих органів, які б мали контролювати його діяльність. Дві основні проблеми подібних онлайн-розваг, які найчастіше лунають в інформаційному просторі – зв'язки з Росією та несплата податків. Тому будь-які непублічні контакти особливо представників правоохоронних органів з людьми, пов'язаними з азартним бізнесом, очевидно, мають велике суспільне значення», – зазначили журналісти «Української правди».

За інформацією джерел УП у сфері онлайн-казино, Parimatch продовжує опосередковано працювати в Україні під виглядом різних сайтів-клонів. А Костянтин Коломієць регулярно виїжджає за кордон, в тому числі за системою «Шлях». За кордоном Коломієць, зокрема, зустрічається з Портновим.

День народження Коломійця відзначали в одному з ресторанів Києва, заклад закрили для інших відвідувачів. Окрім Лойфа, на святі також помітили його попередника Артема Шила. Лойф отримав посаду після його звільнення.

Також на святкуванні були присутні колишній керівник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Ілля Вітюк. У квітні 2024 року Іллю Вітюка відрядили на фронт після розслідування «Слідство.Інфо», у якому йшлося про статки його дружини. Також Вітюка звинувачували у тому, що він надав вказівку вручити повістку журналісту, який проводив це розслідування. У травні 2024 року президент Володимир Зеленський звільнив Вітюка з посади очільника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Окрім цього, на Дні народженні Коломійця також помітили кримінального авторитета Сергія Олійника на прізвисько «Умка», сина ексмера Харкова Геннадія Кернеса Данила Привалова, який володіє бізнесом в IT-сфері та його бізнес-партнера Самвела Акобяна. Також біля ресторану помітили колишнього першого заступника директора НАБУ Гізо Углава та київського бізнесмена Леонід Ашкеназі.