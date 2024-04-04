Ілля Вітюк разом зі своєю дружиною Юлією

Журналісти-розслідувачі знайшли у дружини голови департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Іллі Вітюка квартиру за понад 20 млн грн ринкової вартості, придбану у грудні 2023 року. Водночас у декларації чиновника зазначено, що за квартиру заплатили лише 12,8 млн грн, йдеться у новому розслідуванні «Слідства.Інфо».

Як повідомляється, офіційної зарплати посадовця на таке житло не вистачило б, оскільки вона складає 1,8 млн грн на рік. В той самий час його дружина після призначення чоловіка почала заробляти мільйони як ФОП.

Юлія Вітюк під час повномасштабного вторгнення, у грудні 2023-го року, стала власницею квартири на 195 м2 в будинку преміумкласу. Квартира такого розміру з ремонтом у цьому ЖК може коштувати майже 1,5 млн доларів.

відео «Слідства.Інфо»

Журналісти зазначають, що на сайтах з продажу нерухомості квартири без ремонту в цьому ЖК коштують приблизно 3 тис. доларів за квадратний метр. Це майже втричі більше за середню ціну у столиці. Відтак, Вітюк треба було сплатити 585 тис. доларів за її квартиру без ремонту. Або 21,5 млн грн за курсом на момент купівлі. Водночас у декларації її чоловіка вказано, що ця квартира придбана за 12 млн 800 тис. грн. Тобто вказана у декларації ціна майже вдвічі менша ринкової.

Журналісти зазначають, що невдовзі після того, як Вітюк обійняв нинішню посаду Юлія Вітюк відкрила ФОП, через який отримала 9,5 млн грн прибутку у 2022 році і 13,5 млн грн – у 2023. Навіть народження дитини не вплинуло на заробітки дружини.

Вітюк відмовилася спілкуватися з журналістом про діяльність свого ФОП та про дорогу квартиру.

«Жодних даних про юридична послуги, за які Юлія Вітюк отримує понад 1 мільйон гривень на місяць, журналістам знайти не вдалося – ані адреси офісу, ані контактних даних для клієнтів», – йдеться у розслідуванні журналістів.