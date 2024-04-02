Екс-радник ОП заволодів коштами «Укрзалізниці» на закупівлі трансформаторів

Правоохоронці заявили про викриття організованої групи на чолі з колишнім радником Офісу президента Артемом Шилом, які незаконно заволоділи 94,7 млн грн коштів «Укрзалізниці» при закупівлі трансформаторів. Про це 2 квітня повідомили прес-служби НАБУ і САП.

За даними слідства, з червня по грудень 2022 року лідер групи через підконтрольних службовців «Укрзалізниці» забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю.

Зокрема, він направив до «Укрзалізниці» листа «Щодо загроз державній безпеці», який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами. Компанію-переможця контролює громадянин Білорусі, який має зв’язки з РФ.

Як встановило слідство, переможець тендеру через зареєстровану в Болгарії контрольовану «фірму-прокладку» закупив трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродав «Укрзалізниці» за майже вдвічі штучно збільшеною ціною. Унаслідок цієї схеми впродовж 2022-2024 років «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму 94,7 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд. Суд уже наклав арешт на 53 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника.

Правоохоронці затримали лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи. Справу попередньо кваліфікували за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). За це загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Слідчі не вказують імена фігурантів, зокрема й екс-радника Офісу президента. Але, за даними журналіста Олега Новікова, йдеться про колишнього радника Офісу президента і посадовця СБУ Артема Шила.

Правоохоронці затримали Артема Шила

Артем Шило – працівник Служби безпеки України, рік був на посаді радника Офісу президенту. У серпні 2022 року повернувся в СБУ, як керівник головного управління контррозвідувального захисту об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму. Під час роботи в СБУ Артем Шило фігурував у численних корупційних скандалах.

Загалом за 10 років служби родина Артема Шила накопичила майна більше ніж 4 млн доларів. Журналісти «Схем» виявили у Артема Шила будинок під Києвом, оформлений на батька. Маєток знаходиться у котеджному містечку «Золоче» у селі Вишеньки Бориспільского району Київської області. За даними «Bihus.Info», окрім будинку у котеджному містечку «Золоче» Артему Шилу належить наступна нерухомість: дві трикімнатні квартири в елітному ЖК «Новопечерські липки», ще одна двокімнатна квартира та 360 м² нерухомості у ЖК «Новопечерські Липки», записані на його дружину, також вона має сукупно 275 м2 в клубному будинку в центрі Києва.