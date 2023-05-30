Обшуки проходять в особи, пов'язаної з Олегом Татаровим

Національне антикорупційне бюро України проводить нові обшуки у керівних осіб компанії «Укрзалізниця». За даними ЗМІ з посиланням на правоохоронні органи, обшуки проходять у вівторок, 29 травня, у зв'язку із зловживаннями на закупівлях для компанії.

За даними ЗМІ, обшуки тривають у кабінеті голови правління «Укрзалізниці» Євгена Лященка. Його вважають наближеною людиною до оточення заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова.

У прес-службі «Укрзалізниці» обшуки не прокоментували. НАБУ також офіційно не заявило про обшуки в керівництва компанії.

Журналісти зазначають, що у справі фігурує автомобіль Toyota Camry, який отримав як хабар посадовець філії Центру забезпечення виробництва «Укрзалізниці» Олексій Онисимюк. Вартість нового авто становить 1,5 млн грн. Нагадаємо, посадовця викрили на хабарі 24 травня під час обшуків «Укрзалізниці».

Того ж дня обшуки провели і в директора з економічної та інформаційної безпеки «Укрзалізниці» Едуарда Кріцина. Він пов'язаний з Артемом Шилом, який є заступником Департаменту захисту національної державності СБУ з серпня 2022 року. Водночас Шило, як і Євген Лященко, тісно пов'язаний з Олегом Татаровим, який «курує» роботу правоохоронців.