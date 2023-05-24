Машину моделі Toyota Camry оцінили в півтора мільйона гривень

Національне антикорупційне бюро України викрило на хабарі посадовця філії Центру забезпечення виробництва «Укрзалізниці» Олексія Онисимюка, який отримав за свої послуги новий автомобіль Toyota Camry. Вартість нового авто становить 1,5 млн грн, повідомили у вівторок, 23 травня, у прес-службі НАБУ.

За даними бюро, НАБУ спільно з САП викрили злочинну схему, до якої, за інформацією джерел ZN.ua, був залучений заступник директора ЦЗВ Олексій Онисимюк та ще двоє учасників групи. Учасники корупційної схеми надали автомобіль посадовцю за сприяння в укладенні необхідних договорів для залізниці.

«НАБУ і САП викрили схему отримання неправомірної вигоди посадовцем "Укрзалізниці" за сприяння в укладенні договорів з "потрібними постачальниками" для потреб залізниці. За свої "послуги" він отримав новий автомобіль Toyota Camry, придбаний в автосалоні за 1,55 млн грн», – повідомили у прес-службі НАБУ.

Злочинців затримали у понеділок, 22 травня. Правоохоронці знайшли автомобіль на Львівщині та конфіскували його як речовий доказ. Затриманим хабарникам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1, ч. 2 ст. 209 ККУ (підкуп, хабарництво та відмивання доходів). Посадовцю та його спільникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та неможливістю обіймати певні посади протягом трьох років.