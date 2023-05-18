Під час обшуків у Князєва детективи НАБУ знайшли 450 тис. доларів вдома і ще 597 тис. доларів у його робочому кабінеті.

Вищий антикорупційний суд арештував колишнього голову Верховного суду України Всеволода Князєва на 60 діб із правом застави у розмірі 107 млн грн. Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Олег Федоров у четвер увечері, 18 травня.

Нагадаємо, 15 травня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що спільно із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрило масштабну корупційну схему у Верховному суді. Йшлось про одержання хабарів керівництвом та суддями Верховного суду. Водночас радник голови Офісу президента Сергій Лещенко повідомив, що на хабарі 2,7 млн доларів був спійманий голова Верховного суду Всеволод Князєв.

Хабар, який інкримінують Всеволоду Князєву, стосується справи стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, який належить олігарху Костянтину Жеваго. Цю справу розглядала Велика Палата Верховного суду. Рішення, яке виніс суд, залишило акції комбінату пов'язаним з олігархом компаніям та скасувало недійсність договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому. Сам Жеваго відкинув звинувачення у причетності до передачі хабара Князєву.

Під час обшуків у Князєва детективи НАБУ знайшли 450 тис. доларів вдома і ще 597 тис. доларів у його робочому кабінеті. Хабар Всеволоду Князєву передали у двох частинах – 3 травня суддя отримав 1,35 млн доларів, а 15 травня – ще 450 тис. доларів. Пошуки ще мільйона доларів тривають.

Вищий антикорупційний також суд узяв під варту адвоката Олега Горецького, якого НАБУ і САП підозрюють у посередництві в наданні хабара Всеволоду Князєву. Горецький може вийти з-під варти під заставу у 80 млн грн. Коли детективи НАБУ прийшли з обшуком до помешкання Горецького, той спершу не відкривав двері, а потім утік по балкону, однак його швидко знайшли.

Нагадаємо, Всеволод Князєв обраний головою Верховного суду у жовтні 2021 року. Його обрали на пленумі ВС України таємним голосуванням. За Князєва проголосувало 98 з 168 суддів.