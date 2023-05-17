Всеволода Князєва підозрюють у хабарництві, він нібито отримав 1,8 млн доларів від корупційної схеми на 2,7 млн доларів

У справі про корупцію у Верховному суді, де фігурує його вже колишній голова Всеволод Князєв, не знайшли ще трохи більше мільйона доларів. Про це повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Омельченко в коментарі «Громадському» в середу, 17 травня.

Він розповів, що, за даними слідства, Князєв загалом отримав 1,8 млн доларів двома траншами: перший – у 1 млн 350 тис. доларів, другий (у день затримання) – у 450 тис. доларів. Останню суму знайшли у Князєва за місцем проживання, ще понад 500 тис. доларів віднайшли в його службовому кабінеті.

Також, за словами прокурора, гроші знайшли у деяких інших суддів Великої палати Верховного суду: в одного – 2,3 тис. доларів, у другого – 10 тис. доларів та у третього – 50 тис. доларів. Не знайшли ще трохи більше мільйона доларів.

Омельченко наголосив, що Князєв є лише одним із виконавців. Є й інші, підозрюваний адвокат та інші особи, які ще не отримали підозри. За даними слідства, ці люди за свої «послуги» отримали 2,7 млн доларів, із них 1,8 мільйона переказали Князєву.

Зазначимо, 17 травня захист екс-голови Князєва оскаржував його затримання у Вищому антикорупційному суді. Позиція сторони захисту Князєва зводиться до того, що Вища рада правосуддя не давала дозволу на затримання екс-голови Верховного суду та тримання його під вартою. Адвокат вважає, що правоохоронці мали б діяти з огляду на статус судді.

Прокурори наголошують, що Князєва затримали задля збереження речових доказів. Прокурор САП Олександр Омельченко зазначив, що досі всю суму не знайшли, тож відпускати Князєва з-під варти не можна.

Врешті ВАКС не задовольнив скаргу адвокатів. Тим часом Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до Вищої ради правосуддя з поданням про надання дозволу на тримання під вартою Князєва.

Нагадаємо, що Пленум Верховного суду вже висловив недовіру Князєву й через це достроково припинив його повноваження як очільника суду. Тим часом правоохоронці розв'язували питання про звернення до Вищої ради правосуддя та Вищого антикорупційного суду. Зазначимо, що для того, щоб Князєву обрали запобіжний захід, свій дозвіл має дати ВРП.

Про затримання Князєва стало відомо ввечері 15 травня. Епізод із хабарем для Князєва НАБУ пов’язує з ухваленням Великою палатою ВС рішення в інтересах власника фінгрупи «Фінанси і кредит» Костянтина Жеваго. Сам олігарх свою причетність заперечив.

Схему виявили завдяки проникненню детектива НАБУ до злочинного угруповання. Так, детективи здобули інформацію про контакти Жеваго з одним з власників адвокатського об’єднання. Це адвокатське об’єднання було посередником між керівництвом суду і людьми, які хотіли «розв'язати питання» в суді. Про яке об’єднання йдеться – у НАБУ не уточнили. Адвокат став посередником, який і передав хабар керівництву Верховного Суду для подальшого ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.