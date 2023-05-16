Майно компаній Фукса арештували, а двом його топ-менеджерам також оголосили про підозру

Служба безпеки України повідомила про підозру проросійському підсанкційному олігарху Павлу Фуксу. Бізнесмен та його спільники систематично ухилялись від сплати податків та організовували фінансові махінації з українськими підприємствами, повідомили у вівторок, 16 травня, у прес-службі СБУ.

За даними слідства, Павло Фукс з 2018 року незаконно заволодів активами на понад 100 млн грн, які належали українським компаніям. Для оборудки Фукс та його спільники шукали підприємства, які займаються енергетикою, машинобудуванням чи металургією, а також мали кредити у збанкрутілих банках.

«Ділки за безцінь викуповували у банківських установ "кредитні зобов’язання" цих об’єктів, що надавало змогу втручатися у їхню господарську діяльність. Потім активи українських заводів та інфраструктурних об’єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства», – повідомили у прес-службі СБУ.

Щоб приховати джерела фінансування корупційних схем, олігарх та його підлеглі створили фінансові махінації, задля яких використовували понад сотню афілійованих комерційних структур. За допомогою афери Павло Фукс та його пособники ухилялися від податків та отримували надприбутки. Одна з оборудок Фукса завдала державі майже 100 млн грн збитків.

Правоохоронці оголосили Павлу Фуксу та двом топ-менеджерам його холдингу про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків). На корпоративні права та рахунки компаній разом з 1600 викупленими кредитами та 240 об'єктами нерухомості наклали арешт. Також арештували транспорт фігурантів справи. Частину арештованих активів вже передано в управління АРМА.