Кріцин має стосунок до всіх тендерів «Укрзалізниці»

Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки в директора з економічної та інформаційної безпеки «Укрзалізниці» Едуарда Кріцина. Обшуки проводяться з 21 травня, підтвердило Zn.ua джерело в НАБУ у середу, 24 травня.

За даними видання, слідство триває за адресами, пов'язаними з Едуардом Кріциним. Зазначається, що посадовець пов'язаний з Артемом Шилом, який є заступником Департаменту захисту національної державності СБУ з серпня 2022 року. Водночас Шило тісно пов'язаний із заступником керівника Офісу Президента Олегом Татаровим, який «курує» роботу правоохоронців.

«Обшуки проводяться за низкою адрес, пов'язаних саме з Кріциним. Посадовець контролює напрямок, який має стосунок до всіх тендерів акціонерного товариства, – службу внутрішньої безпеки АТ», – повідомило видання.

За матеріалами Bihus Info, у 2015 році дружини Едуарда Кріцина та Артема Шила отримали частки у власності бухгалтерського центру «Альфа-Омега», який працював у сфері ІТ. Тоді Кріцин обіймав посаду глави кібердепартаменту СБУ, який контролював ІТ-сферу разом зі своїм підлеглим Артемом Шилом. За шість років дружина Шила отримала від «бізнесу» дивіденди на понад 5 млн грн.

Після звільнення з СБУ у 2021 році Едуард Кріцин став директором з економічної та інформаційної безпеки «Укрзалізниці», а його колишнього підлеглого Артема Шила почали називати «смотрящим» за компанією. Крім того, до «Укрзалізниці» у 2022 році на роботу влаштувався колишній водій Шила Олександр Скуратов, який володів певною нерухомістю Артема Шила.