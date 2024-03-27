Віталій Герсак зараз повернувся на публіку вже як громадський діяч

В дружини і сина екс-керівника СБУ на Миколаївщині Віталія Герсака знайшли нерухомість та елітні авто на сотні тисяч доларів. При цьому, за словами журналістів, жодних джерел фінансування, які б пояснили наявність таких статків немає. Про це йдеться в розслідуванні hromadske.

Журналісти нагадують, що у вересні 2019 року Зеленський своїм указом призначив Герсака на поважну посаду очільника СБУ в Миколаївській області. Представляти Герсака на посаду до Миколаєва приїжджав очільник СБУ Іван Баканов, а супроводжував його сам Андрій Єрмак, тоді просто помічник Зеленського. Після його призначення в Миколаївську область 2019 року в його родини почало з’являтись елітне майно. Самого Герсака тоді помітили на Toyota Tundra за 60 тис. доларів із його ініціалами й російськими вертольотами на бампері. Закінчилася серія скандалів гучним звільненням у 2020 році.

Ще після призначення на посаду голови Миколаївської СБУ в родини Герсака почало зʼявлятися чимало майна, і все реєструвалося на дружину Юлію. На початок 2020 року їй належали дві квартири в елітному столичному ЖК «Французький квартал», два гаражі там само та новенька Toyota Camry в топовій комплектації. Після звільнення чоловіка, влітку 2021-го, Юлія Герсак придбала ще дві квартири майже на 200 м², шість машиномісць і нежитлове приміщення у столичному ЖК «Новопечерські Липки».

На той момент вартість усієї цієї нерухомості мала становити приблизно півтора мільйона доларів. Жодного легального джерела доходів, яке могло б пояснити походження нерухомості немає. У кар’єрі Герсака лише 20 років служби в тоді ще міліції та СБУ. Жодних згадок про успішний легальний бізнес чи комерційний успіх Віталія Герсака після звільнення з СБУ немає. Лише кілька зареєстрованих компаній, більшість із яких розташовані в Одесі.

Кіріл Герсак, 20-річний син Віталія Герсака, у 2023-му році став власником нових коштовних активів. За даними реєстру нерухомості, хлопець восени 2023-го за договором дарування став власником квартири на 107 м² у ЖК Aqua Marine в Одесі. Навіть без ремонту вона б коштувала 90 тис. доларів. У свої неповні 20 років Герсак-молодший отримав і багато активів на Вінниччині: менш ніж за рік йому надарували половину земельної ділянки на 2,5 гектара, яку він здає в оренду агропідприємству, дві ділянки на 5 та 10 соток – під будівництво будинку, 15 соток для ведення господарства і ще 1,2 гектара землі. У різних куточках Вінниччини в нього ще й зʼявилися два житлових будинки. Також у 2023-му він став власником 4 автомобілів.

Син Віталія Герсака Кіріл у 2023-му році став власником нових коштовних активів

Крім елітної нерухомості, на нього саме у 2023-му році почали переписувати компанії, які раніше належали Герсаку-старшому та його матері. Сам Герсак-старший стверджує, що на початку повномасштабного вторгнення він разом із сином, якому на той момент ледь виповнилося 18, брав участь в обороні України. Жодних свідчень про військову службу в соцмережах Кіріла немає.

Натомість на своїй сторінці в Instagram Кіріл Герсак розмістив посилання на одеський ресторан «Соло». Однойменну назву має і його нова пісня (серед іншого, хлопець займається і музикою, – ред.). Із цього закладу хлопець неодноразово викладав відео в соцмережі. Також Кіріл зареєструвався як ФОП за напрямом «ресторанна діяльність».

Сам Герсак зараз повернувся на публіку вже як громадський діяч, заснувавши ГО «Вільні та вірні» із представництвами у Вінниці, Одесі та Миколаєві. У Вінниці цією ГО керує екс-регіонал Віктор Пигуля, в Одесі – місцевий екс-депутат від «Слуги Народу» із неоднозначною репутацією Олег Каптур, а в Миколаєві – Рустамджан Садрідінов, який після початку великої війни ставав фігурантом журналістських розслідувань, через постачання продуктів для армії за завищеними цінами.

Саме ГО «Вільні та вірні» стала організатором масштабного заходу в центрі Києва із самим Герсаком на чолі. Співорганізатором конференції Герсака став, зокрема, Інститут демократії та розвитку PolitA. Організація відома співпрацею з американською лобістською компанією Zeppelin Communications в інтересах екс-генпрокурорки Ірини Венедіктової.

«Сьогодні ми завдяки нашим співорганізаторам проводимо міжнародну конференцію, яка буде в майбутньому визначати ветеранську політику в нашій державі, і за допомогою наших американських партнерів ми просто будемо її в нашій державі реалізовувати. На сьогодні в нас фінансування немає, але ми плануємо залучити інвесторів, саме американських, щоб американські ГО та фонди долучились до цієї роботи й допомогли нам і з фінансуванням, і з технічними, і з експертними напрямами», – поділився своїми міркуваннями Віталій Герсак на конференції з американцями.

Сам Герсак так і не повідомив, у якому підрозділі служив і брав участь у бойових діях. Утім, на кількох різних ресурсах ішлося про 122 бригаду ТрО з Одещини. Журналісти запитали у представників бригади, як чинний військовослужбовець може перебувати так далеко від підрозділу та чи взагалі знають там про його плани про співпрацю з американцями, але від підрозділу конкретної відповіді не отримали. Мовляв, така інформація може загрожувати особистій безпеці військовослужбовців. Утім, там повідомили, що керівництво частини нікого не уповноважувало на пошук джерел фінансування.