Після розслідування ЗМІ голову департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка відрядили на фронт
Таке рішення ухвалив голова Служби безпеки України Василь Малюк
Голову департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Іллю Вітюка відсторонили від виконання службових обов’язків на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами «Слідство-інфо». Крім того, голова СБУ перевів Іллю Вітюка на службу у бойовий підрозділ. Про це у коментарі інформаційній агенції «Інтерфакс-Україна» розповіли у прес-службі СБУ у вівторок, 9 квітня.
«На час проведення перевірки обставин, оприлюднених журналістами "Слідство-інфо", голова Служби Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки (ДКІБ) Вітюка від виконання посадових обов'язків», – цитує «Інтерфакс-Україна» прес-службу СБУ.
За рішенням Василя Малюка, бригадний генерал СБУ Ілля Вітюк на час проведення перевірок проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання і знищує ворога та його техніку безпосередньо на фронті спільно з ЦСО «А».
«Наразі він відряджений до цього підрозділу і сьогодні виїхав у район виконання бойових завдань», – повідомили у СБУ.
У прес-службі СБУ також подякували журналістам за «ефективну спільну роботу на інформаційному фронті проти російської агресії».
Центр спеціальних операцій «А» виконують завдання малими групами на всіх напрямках бойових дій. Зокрема, спецпризначенці СБУ брали активну участь в обороні Києва, Харкова, Чернігова, Сум, Луганської і Донецької областей, у звільненні тимчасово окупованих територій Київщини, Харківщини, Херсонщини, Одещини та Запорізької області.
Нагадаємо, журналісти «Слідство.Інфо» 4 квітня 2024 року опублікували розслідування про статки голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Журналісти виявили, що дружина посадовця, Юлія Вітюк, після призначення свого чоловіка почала заробляти мільйони гривень як ФОП.
У грудні 2023 року жінка придбала квартиру в елітному київському ЖК ринковою вартістю понад 20 млн грн. Водночас у декларації Іллі Вітюка йдеться, що квартиру придбали за 12, 8 млн грн – майже вдвічі менше за ринкову ціну. Журналісти зазначили, що навіть за зниженою ціною подружжя Вітюків не могла б дозволити собі таку нерухомість, оскільки Ілля Вітюк заробляє на посаді голови кібербезпеки 1,8 млн грн на рік.
Вже 6 квітня «Слідство. Інфо» повідомило, що під час того, як журналіст Євген Шульгат готував розслідування про статки Вітюків, його зупинили в ТРЦ для вручення повістки. Співробітники ТЦК знали Шульгата в обличчя, а після його запитання, чи не пов’язане вручення повістки з розслідуванням про СБУ, пішли, заявивши, що зафіксували відмову від повістки.
Отримавши відео з камер спостереження ТРЦ, журналісти виявили, що військовослужбовці зайшли до центру разом з чоловіком, одягненим у цивільне, який давав їм вказівки. «Слідство. Інфо» ідентифікувало військових та їхнього співрозмовника, яким може бути Олексій Біленко – співробітник СБУ, наближений до Іллі Вітюка. Сам Олексій Біленко не відповів на дзвінки розслідувачів, а згодом заблокував журналістів у месенджерах.
У понеділок, 8 квітня, у прес-службі Офісу Генпрокурора повідомили, що за фактом переслідування журналіста відкрили кримінальне провадження. Кваліфікація порушення – ч. 1 ст. 364 ККУ (зловживання повноваженнями службовою особою) та ч. 3 ст. 171 ККУ (перешкоджання журналістській діяльності).