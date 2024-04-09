Ілля Вітюк виконуватиме завдання у бойовому підрозділі ДКІБ спільно з ЦСО «А»

Голову департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Іллю Вітюка відсторонили від виконання службових обов’язків на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами «Слідство-інфо». Крім того, голова СБУ перевів Іллю Вітюка на службу у бойовий підрозділ. Про це у коментарі інформаційній агенції «Інтерфакс-Україна» розповіли у прес-службі СБУ у вівторок, 9 квітня.

«На час проведення перевірки обставин, оприлюднених журналістами "Слідство-інфо", голова Служби Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки (ДКІБ) Вітюка від виконання посадових обов'язків», – цитує «Інтерфакс-Україна» прес-службу СБУ.

За рішенням Василя Малюка, бригадний генерал СБУ Ілля Вітюк на час проведення перевірок проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання і знищує ворога та його техніку безпосередньо на фронті спільно з ЦСО «А».

«Наразі він відряджений до цього підрозділу і сьогодні виїхав у район виконання бойових завдань», – повідомили у СБУ.

У прес-службі СБУ також подякували журналістам за «ефективну спільну роботу на інформаційному фронті проти російської агресії».

Центр спеціальних операцій «А» виконують завдан­ня малими групами на всіх напрямках бойових дій. Зокрема, спецпризначенці СБУ брали ак­тивну участь в обороні Києва, Харкова, Чернігова, Сум, Луганської і Донецької областей, у звільненні тимчасово оку­пованих територій Київщини, Харків­щини, Херсонщини, Одещини та Запо­різької області.

Нагадаємо, журналісти «Слідство.Інфо» 4 квітня 2024 року опублікували розслідування про статки голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Журналісти виявили, що дружина посадовця, Юлія Вітюк, після призначення свого чоловіка почала заробляти мільйони гривень як ФОП.

У грудні 2023 року жінка придбала квартиру в елітному київському ЖК ринковою вартістю понад 20 млн грн. Водночас у декларації Іллі Вітюка йдеться, що квартиру придбали за 12, 8 млн грн – майже вдвічі менше за ринкову ціну. Журналісти зазначили, що навіть за зниженою ціною подружжя Вітюків не могла б дозволити собі таку нерухомість, оскільки Ілля Вітюк заробляє на посаді голови кібербезпеки 1,8 млн грн на рік.

Вже 6 квітня «Слідство. Інфо» повідомило, що під час того, як журналіст Євген Шульгат готував розслідування про статки Вітюків, його зупинили в ТРЦ для вручення повістки. Співробітники ТЦК знали Шульгата в обличчя, а після його запитання, чи не пов’язане вручення повістки з розслідуванням про СБУ, пішли, заявивши, що зафіксували відмову від повістки.

Отримавши відео з камер спостереження ТРЦ, журналісти виявили, що військовослужбовці зайшли до центру разом з чоловіком, одягненим у цивільне, який давав їм вказівки. «Слідство. Інфо» ідентифікувало військових та їхнього співрозмовника, яким може бути Олексій Біленко – співробітник СБУ, наближений до Іллі Вітюка. Сам Олексій Біленко не відповів на дзвінки розслідувачів, а згодом заблокував журналістів у месенджерах.

У понеділок, 8 квітня, у прес-службі Офісу Генпрокурора повідомили, що за фактом переслідування журналіста відкрили кримінальне провадження. Кваліфікація порушення – ч. 1 ст. 364 ККУ (зловживання повноваженнями службовою особою) та ч. 3 ст. 171 ККУ (перешкоджання журналістській діяльності).