Василь Малюк звільнив керівника Департаменту захисту національної державності

Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що відео із працівниками редакції Bihus.Info потрапило у мережу через необережні дії під час розслідування щодо розповсюдження наркотичних речовин. Він також зауважив, що у СБУ вже відбулися кадрові зміни. Про це йдеться у звернення Василя Малюка, опублікованому у вівторок, 6 лютого.

«На жаль, проведення заходів із протидії організованій наркозлочинності призвело не лише до отримання інформації про причетність однієї з операторок редакції до поширення наркотичних речовин, а також мало місце публічне поширення відеоматеріалів. Наголошую – такі дії є неприпустимими і вже спричинили низку кадрових рішень», – йдеться у заяві Василя Малюка.

Василь Малюк також зауважив, що направив подання на звільнення керівника Департаменту захисту національної державності СБУ, а Володимир Зеленський 31 січня підписав відповідний указ.

Крім того, голова СБУ вважає, що «не можуть вчинки окремих співробітників перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни, і кидати тінь на кожного представника Служби». Він нагадав про нещодавні спецоперації СБУ на трьох російських нафтопереробних заводах – у Волгограді, Туапсе та Ленінградській області. Також, зауважив, що СБУ викрила в Україні вже 47 російських агентурних мереж.

«Це і є справжнє обличчя дієвої і фахової Служби безпеки. І я, як керівник СБУ зроблю все можливе, аби кожне ЗМІ могло працювати в Україні вільно. Сьогодні ми не просто будуємо оновлену СБУ, а захищаємо демократичні цінності, серед яких – свобода слова і незалежність медіа. Для мене особисто віднині це надпріоритет!», – заявив Василь Малюк.

Водночас Верховна Рада викликала Василя Малюка для доповіді після розслідування Bihus.Info щодо стеження за журналістами.

Доповнено. Розслідувати кримінальне провадження за заявою працівника редакції Bihus.infо щодо стеження за медійниками Офіс Генерального прокурора доручив ДБР. Оскільки до вчинення правопорушення ймовірно причетні співробітники правоохоронного органу.

Нагадаємо, 16 січня у мережі з’явилося відео, на якому працівники проекту розслідувань Bihus.Info, ймовірно, вживають наркотичні речовини. Цього ж дня керівник проекту Денис Бігус записав відеозвернення, у якому розповів, що люди на відео – оператори проекту, які святкували новорічний корпоратив. Згодом Денис Бігус повідомив, що за командою журналістів стежили щонайменше кілька місяців – зокрема, невідомі могли прослуховувати телефони та слідкувати через камери за Bihus.Info під час новорічного корпоративу.

17 січня у прес-службі СБУ повідомили, що за фактом незаконного прослуховування правоохоронці розпочали розслідування. СБУ відкрила кримінальне провадження за ст. 359 ККУ (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації). Згодом на скандал відреагував президент Володимир Зеленський, який заявив, що тиск на журналістів неприпустимий.

У п’ятницю, 19 січня, журналісти Bihus.Info повідомили, що ресурс «Народна правда», на якому розмістили відео з прихованою зйомкою команди розслідувачів, видалив відео зі свого каналу на YouTube та новину про журналістів зі свого сайту. Видалення матеріалів відбулося після повідомлень про розслідування за заявою команди Bihus.Info. Водночас на сторінці ресурсу у Facebook все ще існує посилання на вже видалену статтю.

У понеділок, 22 січня, голова Нацполіції Іван Вигівський під час брифінгу повідомив, що правоохоронці розслідують чотири кримінальні провадження щодо втручання у приватне життя працівників редакції Bihus.Info.

У понеділок, 5 лютого, журналісти Bihus.Info у своєму відео розповіли, що Стеження за командою журналістів Bihus.Info організував і здійснив Департамент захисту національної державності СБУ. Спецслужба згодом підтвердила свою причетність до стеження, пояснивши, що окремі журналісти Bihus.Info виявились «клієнтами наркодилерів».