Фестус Омвамба, якого судять за вербування кенійців на війну проти України

У Кенії судять чоловіка, який вербував кенійців на війну проти України. За даними слідства, чоловіків заманили в Росію, обіцяючи надати кваліфіковану роботу, але відправили воювати проти України. Про це у четвер, 26 лютого, повідомила американська щоденна газета The Washington Post.

Фестуса Омвамбу затримали на півночі Кенії у місті Мояле, що поблизу кордону з Ефіопією. Чоловіку оголосили підозру у торгівлі людьми. За даними слідчих, затриманий відправив до Росії щонайменше 25 кенійців. Вказується, що він намагався переховуватися від слідства, коли сімʼї завербованих кенійців почали непокоїтися через звістки про зникнення чи загибель своїх родичів на війні проти України. Щонайменше троє завербованих чоловіків впізнали Фестуса Омвамбу, коли розмовляли з журналістами Associated Press.

За даними уряду Кенії, понад 1000 кенійців були завербовані до російської армії для участі у війни проти України. Щонайменше 89 кенійців все ще залишаються на фронті, 39 кенійців перебувають у лікарнях внаслідок отриманих поранень, 28 кенійців вважають зниклими безвісти, щонайменше один громадянин Кенії – загинув. Решту громадян країни вдалося повернути додому.

Розвідка Кенії повідомила, що кенійські та російські урядовці змовилися з шахрайськими агентствами з працевлаштування, щоб заманити кенійців на фронт. Один із завербованих затриманим Фестусом Омвамбою розповів, що йому пообіцяли роботу сантехніка в Росії, але після прибуття у нього забрали паспорт та на кілька днів відвезли до військової частини, після чого відправили на фронт. Завербовані чоловіки повідомили, що Омвамба контролював їхні заявки на отримання туристичних віз та купівлю квитків до Росії. Також завербовані розповіли, що Фестус Омвамба уникав спілкування текстовими повідомленнями та телефонував їм або зустрічався особисто.

«Арешт Омвамби вважається важливою подією в зусиллях уряду зупинити вербування кенійців для участі в бойових діях в Україні», – зауважили журналісти The Washington Post.

Зауважимо, 12 лютого Головне управління розвідки повідомляло, що частіше почали ідентифікувати загиблих російських найманців з Африки.

Перед цим, 10 лютого, міністр МЗС Кенії Мусалія Мудаваді заявив про намір відвідати Росію з вимогою припинити вербування кенійців російської армії. Ще раніше, 15 грудня 2025 року, про вербування своїх громадян на війну проти України повідомляла Ботсвана.

У полон ЗСУ вже потрапили громадяни Нігерії, Кенії, Камеруну, Сенегалу та Того, які воювали на боці Росії.

Крім того, 6 листопада 2025 року президент Кенії Вільям Руто звернувся до Володимира Зеленського з проханням звільнити полонених кенійців, які воювали у складі російської окупаційної армії.