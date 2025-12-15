Міністр міжнародних відносин Ботсвани Феньо Бутале

У понеділок, 15 грудня Ботсвана (держава у центрі південної Африки) заявила, що Росія, ймовірно, завербувала на війну проти України двох її громадян. Про це йдеться у повідомленні міністерства міжнародних відносин Ботсвани.

У повідомленні міністерства Ботсвани вказується, що відомству стало відомо про вербування Росією двох чоловіків віком 19 та 20 років. Зазначається, що обидва «стали жертвами шахрайського процесу вербування», внаслідок чого опинилися на фронті.

«Стверджується, що їх змусили повірити, що вони візьмуть участь у короткостроковій програмі військової підготовки в Росії», – повідомило міністерство міжнародних відносин Ботсвани.

Ботсвана стверджує, що наразі відомство разом з правоохоронцями встановлює точне місце перебування завербованих чоловіків, щоб повернути їх на Батьківщину.

«Міністерство застерігає молодь Ботсвани від сумнівних, небезпечних для життя міжнародних схем вербування, включно з тими, що пропонують грошову вигоду в обмін на участь у бойових діях. Рекомендуємо молоді залишатися пильними та повідомляти відповідні органи, включаючи дипломатичні місії Ботсвани, для перевірки сумнівних пропозицій», – йдеться у повідомленні дипустанови Ботсвани.

На повідомлення Ботсвани відреагувало українське МЗС. Там висловили занепокоєння тим, що громадяни африканської країни могли стати жертвами вербування Росії. Українська дипустанова наголосила, що випадки залучення Росією до війни проти України громадян інших країн непоодинокі.

«Вони є організованою та системною політикою, що реалізується російським державним апаратом у межах агресивної війни проти України, що становить грубе порушення Статуту ООН, норм міжнародного гуманітарного права та фундаментальних стандартів прав людини», – наголосило МЗС України.

Українське відомство заявило, що підтримує Ботсвану у прагнення повернути своїх громадян. Також Україна заявила про готовність «підтримувати тісну взаємодію з компетентними органами» для захисту громадян Ботсвани й запобіганню незаконному вербуванню.

Нагадаємо, президент Кенії Вільям Руто звернувся до Володимира Зеленського з проханням звільнити полонених кенійців, які воювали у складі російської армії.