Поліція Південно-Африканської Республіки затримала чотирьох чоловіків, яких завербували до російської армії. Про це у суботу, 29 листопада, повідомила інформаційна агенція Bloomberg.

За даними Bloomberg, затримання відбулось у п’ятницю, 28 листопада. Чотирьох чоловіків заарештували перед посадкою на літак в аеропорту біля міста Йоганнесбург, звідки вони планували вилетіти до ОАЕ, а потім – до Росії.

Правоохоронці ПАР підозрюють, що чоловіків завербували до російської армії, щоб ті воювали проти України. Водночас з 1998 року «допомога іноземним військовим силам» у Республіці вважається воєнним злочином. За даними правоохоронців, затриманих завербувала до армії Росії жінка, однак її ім'я не розголошується. Крім того, за даними місцевих ЗМІ, один з затриманих є медійною людиною.

Затриманих передали спецпідрозділу Hawks (Яструби, – ред.), що займається розслідуванням злочинів проти держави. Ще двох людей, підозрюваних у найманстві, досі розшукують.

«Триває координація з розвідувальними структурами та міжнародними партнерами для визначення повного масштабу мережі та будь-яких подальших потенційних загроз безпеці», – повідомили у спецпідрозділі Hawks.

Нагадаємо, 19 листопада видання Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що депутатка парламенту Південно-Африканської Республіки та донька колишнього президента Джейкоба Зуми залучала молодих чоловіків із ПАР і Ботсвани для служби в російській армії. Дудузіле Зума переконувала чоловіків, що в Росії вони навчатимуться на охоронців для партії її батька uMkhonto weSizwe Party (MKP). Таким чином політикиня завербувала щонайменше 18 громадян ПАР.

До слова, 6 листопада президент Кенії Вільям Руто звернувся до українського колеги Володимира Зеленського з проханням звільнити полонених кенійців, які воювали у складі російської окупаційної армії.