Дудузіле Зума активно підтримує Росію та її агресію проти України

Депутатка парламенту Південно-Африканської Республіки та донька колишнього президента Джейкоба Зуми залучала молодих чоловіків із ПАР і Ботсвани для служби в російській армії. Про це повідомило у середу, 19 листопада, Bloomberg із посиланням на джерела, ознайомлені з ситуацією.

За даними агентства, у липні 2025 року Дудузіле Зума переконала щонайменше 18 молодих африканців, що вони проходитимуть навчання на охоронців для партії її батька uMkhonto weSizwe Party (MKP). За словами родичів постраждалих, молоді люди підписали військові контракти, написані повністю російською мовою, після чого їх відправили до Росії. Там вони потрапили на фронт, а в серпні втратили звʼязок зі своїми родинами.

Родичі завербованих африканців стверджують, що Дудузіле Зума переконувала їх, що на фронт вони не потраплять. Втім, після запитань сімей, де перебувають їхні родичі, Зума тривалий час ігнорувала їх.

Ні Зума, ні речник партії МКР, ані посольство Росії в ПАР не відповіли на дзвінки журналістів.

Зазначимо, вербування громадян ПАР для участі в іноземній війні є кримінальним злочином з 1998 року. На тлі цього президент ПАР Сиріл Рамафоса доручив провести розслідування, а Джейкоб Зума звернувся до російського міністра оборони Андрєя Бєлоусова з проханням повернути 18 громадян ПАР з фронту.

Дудузіле Зума відома своєю активною підтримкою Росії – політикиня регулярно публікувала фото з російським диктатором Путіним, коментувала міжнародні події із проросійськими наративами та критикувала Сиріла Рамафосу за взаємодію з українським президентом Володимиром Зеленським.

Наразі Зуму судять за звинуваченням у державній зраді за підбурювання до насильства у 2021 році. Тоді близько 350 людей загинули під час заворушень на тлі ув'язнення Джейкоба Зуми за неповагу до суду.