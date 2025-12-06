Внаслідок російської атаки постраждали вісім областей

У ніч на суботу, 6 грудня, російські окупанти завдали ударів по енергетичній інфраструктурі України у вісьмох областях. Про це повідомили у пресслужбі міністерства енергетики України.

За даними Міненерго, росіяни завдали масований ракетно-дроновий удар по обʼєктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у таких регіонах:

Київщина,

Чернігівщина,

Львівщина,

Одещина,

Запоріжжя,

Дніпропетровщина,

Миколаївщина,

Харківщина.

«Внаслідок атаки на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Аварійно-відновлювальні роботи вже здійснюються там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація», – повідомили у пресслужбі Міненерго.

Через складну ситуацію в енергетиці у всіх областях України запровадили графіки погодинних відключень. У пресслужбі «Укренерго» попередили про збільшення обсягів відключень.

«Внаслідок сьогоднішньої масованої атаки — обсяг попередньо прогнозованих заходів обмеження споживання сьогодні вимушено збільшений. Наразі в усіх регіонах України діють погодинні відключення обсягом 2,5 — 3 черг одночасно. Також в усіх областях протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу», – повідомили у пресслужбі «Укренерго».

Дізнатися графіки відключень на Львівщині можна тут.

Нагадаємо, у ніч на 6 грудня під атаку потрапила Київщина, Волинь та Львівщина. У Київській області обстріл зруйнував вокзал у Фастові, низка потягів їдуть із запізненням. У Луцьку уламки дрона спричинили масштабну пожежу на продовольчому складі, а в Луцькому районі постраждав приватний будинок. Також наслідки нічної атаки зафіксували на Чернігівщині, Дніпропетровщині та Харківщині.

На Львівщині внаслідок влучання ракет та ударних БпЛА виникли пожежі на території теплової електростанції у Шептицькому районі та підстанції у Стрийському районі області.