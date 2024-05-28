Африканських найманців готують для участі у «мʼясних» штурмах

Росія значно активізувала свою кампанію з набору іноземних найманців для війни проти України. Йдеться про найманців з центральної Африки, зокрема ― Руанди, Бурунді, Конго та Уганди. Про це повідомило Головне управління розвідки у вівторок, 28 травня.

Вербуванням африканців для їхньої участі у «мʼясних» штурмах на українській землі займається спеціально створений підрозділ міністерства оборони Росії.

«Найманців заманюють стартовою грошовою виплатою у розмірі 2000 доларів за підписання контракту, обіцяють щомісячне забезпечення у 2200 доларів, медичне страхування, а також — російський паспорт для солдата і членів його сім’ї», – кажуть у розвідці.

Також у ГУР зазначають, що раніше найманці з Непалу, завербовані Москвою на війну проти України, масово дезертували з окупаційної армії через численні втрати та жорстоке ставлення російських польових командирів.