Уламки російського літака Іл-76

Росіяни вкотре намагаються дискредитувати Україну за кордоном та готують чергову інформаційно-психологічну спецоперацію стосовно падіння літака Іл-76. Про це у четвер, 23 травня, розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

За словами Андрія Юсова, російська сторона не підтримала намір України організувати міжнародну комісію для проведення розслідування авіакатастрофи.

«Держава-агресор не відгукнулася на заклик України про створення міжнародної комісії щодо проведення міжнародного розслідування за участю представників ООН і Червоного Хреста. Фактично РФ заблокувала цю ініціативу, що теж багато про що говорить», – розповів Андрій Юсов.

За даними розвідки, Росія планує і надалі використовувати тему падіння літака, щоб дискредитувати Україну за кордоном, а також для створення соціальної напругу всередині України. За словами Андрія Юсова, орієнтовно на липень заплановані «певні дії» з боку Слідчого комітету Росії, де фальсифікуються докази.

«Одразу після цього інциденту росіяни поставили завдання своїм підрозділам шукати уламки, зокрема ракет Patriot, на тимчасово окупованих територіях, щоб пробувати “ліпити” якусь доказову базу. Тим не менше, поки що, видно, ліпиться погано. Інакше б уже була якась активність з їхнього боку», – зазначив Андрій Юсов.

Андрій Юсов також зауважив, що росіяни не припиняють спроб просувати свою пропаганду. Зокрема, за словами представника розвідки, РФ буде і надалі пробувати звинуватити Україну в причетності до стрілянини в концертному залі Crocus City Hall.

Нагадаємо, 24 січня 2024 року у Бєлгородській області впав літак Іл-76. За даними української розвідки, він перевозив ракети для ЗРК С-300. Втім, росіяни заявили, що на борту літака нібито перебували українські військовополонені, яких начебто перевозили для обміну з Україною. ГУР підтвердило, що 24 січня дійсно планувався обмін військовополоненими між Росією та Україною, але він не відбувся.

31 січня самопроголошений президент Росії Владімір Путін заявив, що Іл-76 нібито збили системою ППО американського виробництва Patriot, яка перебуває на озброєнні в України.

Також 31 січня все ж таки відбувся обмін полоненими, але серед 207 звільнених українців не було тих військових, яких начебто перевозили на літаку Іл-76.

1 березня Росія заявила про готовність передати Україні тіла військовополонених, які нібито перебували на борту літака Іл-76, але цього так і не сталось.

Крім того, 20 травня керівник секретаріату робочої групи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко заявив, що російська сторона із незрозумілих причин відмовила Україні у проведені чергового обміну тілами загиблих військових.