Наразі жодних підтверджень, що в аварії літака загинули українські військовополонені, немає

Росія готова передати Україні тіла військовополонених, які нібито загинули на території Росії внаслідок падіння літака Іл-76. Про це повідомила російська омбудсменка Татьяна Москалькова. Речник ГУР Андрій Юсов у коментарі «Українській правді» 1 березня підтвердив, що перемовини про повернення тіл тривають.

Москалькова заявила, що тіла українських військовослужбовців можуть передати Україні відповідно до процедур. За словами росіянки, вона перебуває у постійному контакті з українськими представниками щодо падіння Іл-76.

Крім того, Татьяна Москалькова заявила, що Україна цікавилася можливістю передачі тіл – питання повернення нібито загиблих військовослужбовців обговорюється з омбудсменом Дмитром Лубінцем. Російська посадовиця повідомила, що нібито надала Лубінцю всю інформацію щодо інциденту. Крім того, росіянка заявила, що Росія має підтвердження та ДНК начебто загиблих, що дозволяє ідентифікувати особи військових за висновком експертизи.

За словами Андрія Юсова, Україна дійсно неодноразово зверталася до Росії щодо передачі тіл військовополонених, які, за непідтвердженою інформацією росіян, могли загинути через аварію Іл-76.

«Робота в цьому напрямку триває. Як і розслідування щодо обставин того, що насправді відбулося з бортом Іл-76 і хто насправді там знаходився. Контакт із цього приводу є. Коли можна буде говорити про результати, ми повідомимо», – повідомив Андрій Юсов.

Водночас Дмитро Лубінець заявив, що Росія продовжує спекуляції щодо падіння літака з начебто українськими військовими на борту. Він заявив, що вже просив Москалькову передати офіційні списки, проте ні їх, ні підтвердження факту загибелі українців російська омбудсменка не надала. Крім того, Росія не пустила міжнародні організації до місця трагедії.

«Наголошую, що позиція України незмінна: ми вимагаємо прозорого розслідування, доступу до місця падіння літака, а також із першого дня вимагали офіційних списків та репатріації тіл та проведення відповідних експертиз (у випадку підтвердження)», – повідомив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, 24 січня у Бєлгородській області Росії впав та розбився військовий транспортний літак Іл-76. За даними Генштабу, літак перевозив ракети С-300, проте росіяни заявили, що на борту літака нібито перебували 65 українських військовополонених, яких начебто перевозили для обміну з Україною. Наразі вже понад місяць українська сторона не може встановити чи дійсно на борту Іл-76 перебували полонені українці.

У день падіння літака Володимир Зеленський прокоментував інцидент та заявив, що ГУР та СБУ займаються зʼясуванням долі всіх полонених та обставин падіння літака. Крім того, президент заявив, що Україна вимагатиме міжнародного розслідування.

У ГУР припустили, що окупанти свідомо могли наразити українців на небезпеку, оскільки не повідомляла Україну про загрозу обміну військовополоненими. За даними розвідки, українська сторона виконала всі домовленості до підготовки обміну та перевезла полонених росіян в умовлене місце, де вони були у безпеці, але натомість не отримала інформації про транспортування українських військовополонених. Крім того, у ГУР зазначили, що посадка літака у 30 км зони ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами.