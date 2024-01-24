У ГУР МО наразі не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту російського літака Іл-76

У Головному управлінні розвідки України наразі не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту російського літака Іл-76, який сьогодні, 24 січня, був збитий у небі над Бєлгородською областю. Водночас в українській розвідці вважають, що росіяни могли навмисно створити загрозу для життя та безпеки українських військовополонених.

Як йдеться в оприлюдненій заяві ГУР, сьогодні мав відбутися обмін полоненими, який, зі слів російської сторони, не відбувся, через збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених.

«Наразі ми не маємо достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості», – йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначили, що зі свого боку Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну, а російських полонених військовослужбовців було вчасно доставлено на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці.

«Безпеку ж наших Захисників, згідно з домовленостями, повинна була забезпечити російська сторона. Водночас українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилось в минулому», – йдеться у заяві.

Одночасно, Україна не була проінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених. Відомо, що доставка полонених відбувається як авіаційним, так і залізничним і автомобільним транспортом.

«Це може свідчити про навмисні дії Росії, направлені на створення загрози життю та безпеки полонених», – переконані в ГУР.

У відомстві також наголосили, що посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну.

«Виходячи з цього, мова може йти про сплановані та навмисні дії Росії з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні в Бєлгородській області Росії розбився військовий транспортний літак Іл-76. За попередніми даними, він перевозив ракети для ЗРК С-300. Натомість міноборони Росії заявило, що у літаку нібито летіли 65 українських військовополонених, яких готували до обміну. Цю інформацію активно поширюють кремлівські пропагандисти.