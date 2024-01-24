Президент заслухав усе військове керівництво щодо ситуації зі збиттям російського літака

Президент України Володимир Зеленський заявив, що заслухав доповіді керівників силових та розвідувальних відомств через падіння Іл-76 у Росії. Про це Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні у середу, 24 січня.

«Викликав Умєрова, Залужного, Шапталу, Буданова та Малюка – доповіли щодо ситуації з літаком та обміном. Очевидно, що росіяни граються із життями українських полонених, із почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства», – сказав Зеленський.

За його словами потрібно встановити всі чіткі факти.

«Настільки, наскільки це можливо, враховуючи, що падіння літака сталося на російській території – поза нашим контролем. Факти – це головне слово зараз. Заслухав головкома та Генштаб щодо застосування Повітряних сил», – заявив Зеленський.

За словами президента, наразі ГУР займається зʼясуванням долі всіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини.

«І я дав доручення міністру закордонних справ поінформувати партнерів щодо наявних даних в України. Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні», – наголосив голова держави.

Зазначимо, що раніше сьогодні низка українських ЗМІ з посиланням на джерела в Офісі президента повідомили, шо Володимир Зеленський скасував заплановану робочу поїздку до центральних областей до з’ясування усіх обставин падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області Росії.

Як інформував ZAXID.NET, сьогодні в Бєлгородській області Росії розбився військовий транспортний літак Іл-76. За попередніми даними, він перевозив ракети для ЗРК С-300. Натомість міноборони Росії заявило, що у літаку нібито летіли 65 українських військовополонених, яких готували до обміну. Цю інформацію активно поширюють кремлівські пропагандисти.

У Головному управлінні розвідки України поінформували, що наразі не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту російського літака. Водночас в українській розвідці вважають, що росіяни могли навмисно створити загрозу для життя та безпеки українських військовополонених.