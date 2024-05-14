Російські військові можуть розпочати наступ на Сумщину, вважає Кирило Буданов

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що російська армія продовжуватиме активні атаки Харківської області ще близько трьох днів, після чого почне наступ на Сумщину. Про це він розповів в інтервʼю The New York Times, опублікованому 14 травня.

Буданов вважає, що російські атаки мають на меті розтягнути резерви українських військ і відволікти їх від участі в бойових діях в інших регіонах.

Як йдеться у матеріалі The New York Times, українські сили зможуть укріпити свої лінії оборони та стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів. Але у розвідці очікують, що Росія розпочне нову атаку північніше Харкова – у Сумській області.

За словами Буданова, українська армія намагається перекинути війська з інших ділянок лінії фронту, щоб зміцнити свою оборону на північному сході, але знайти особовий склад було важко.

«Усі наші сили або тут, або в Часовому Яру. Я використав усе, що у нас є. На жаль, у нас більше нікого в резерві немає», – розповів він і додав, що головним завданням ЗСУ наразі є стабілізація лінії фронту.

Нагадаємо, що напередодні ввечері президент Володимир Зеленський повідомив, що російські військові активізували свої дії проти прикордонних областей на півночі України. Військовослужбовці фіксують ворожу активність проти Сумщини та Чернігівщини. Зокрема, йдеться про роботу диверсійних груп росіян та обстріли прикордонних населених пунктів.

Зранку 10 травня Росія розпочала новий наступ у Харківській області. В Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти «вклинилися в оборону», а ситуація залишається складною та динамічно змінюється.

У ніч проти 11 травня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що у напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області Сили оборони вживають контрударних заходів. Також, тривають бої за населені пункти в прикордонні, які перебували фактично в сірій зоні – Стрілеча, Пильне та Борисівка, а також в районі Олійнікове та Огірцеве. Сили оборони України діють на підготовлених оборонних рубежах.

Вранці неділі, 12 травня, стало відомо, що росіяни фактично зайняли села Стрілеча, Красне, Пильна та Борисівка. У районі Вовчанська окупанти намагаються зайняти Плетенівку. Також російські військові намагаються закріпитися у селах Огірцеве, Гатище, Стариця та Бугруватка. Окупанти залучили значні сили для ведення наступу на Вовчанськ у складі до 5 батальйонів. У Генштабі ЗСУ визнали, що росіяни мають тактичний успіх.

Через активні обстріли збоку росіян на Харківщині розпочали евакуацію цивільного населення.