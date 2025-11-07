Президент Кенії Вільям Руто

Президент Кенії Вільям Руто звернувся до українського колеги Володимира Зеленського з проханням звільнити полонених кенійців, які воювали у складі російської окупаційної армії. Про це він написав на платформі «Ікс» 6 листопада.

Руто розповів, що під час плідної телефонної розмови з українським президентом політики «висловили занепокоєння щодо молодих кенійців, яких незаконно завербували для участі у війні в Україні», і домовилися підвищити обізнаність про небезпеку таких дій.

Своєю чергою глава Кенії попросив президента Зеленського сприяти звільненню всіх кенійців, яких утримують в Україні. За його словами, український колега відгукнувся на це прохання.

Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з Вільямом Руто порушували тему «російського рекрутингу іноземних громадян у свою злочинну війну».

«Знаємо про всі шахрайські методи. Будемо тісніше працювати, щоб це припинилося», – запевнив президент.

Додамо, за останніми даними українського МЗС, на боці російської армії воюють щонайменше 1436 громадян із 36 африканських країн. Більшість із них негайно відправляють на так звані «м’ясні штурми», де їх швидко вбивають, повідомив глава МЗС Андрій Сибіга.