Уряд Південної Африки розслідує справу щодо 17 громадян, які були обманом завербовані під виглядом вигідної роботи та опинилися у зоні бойових дій на Донбасі. Про це у четвер, 6 листопада, повідомило агентство Reuters.

Відомо, що африканський уряд отримав інформацію від 17 своїх громадян, що їх обманом залучили до війни в Україні. Наразі політики працюють над їхнім поверненням додому. У повідомленні зазначають, що чоловіків, віком від 20 до 39 років, заманили до бойових дій на Донбасі під приводом вигідних трудових контрактів.

«Президент Сиріл Рамафоса наказав провести розслідування обставин, що призвели до вербування цих молодих чоловіків до цієї, здавалося б, найманської діяльності», – йдеться у заяві.

У повідомленні не вказано за яку сторону конфлікту воюють південноафриканці. Однак відомо, що у серпні уряд Південної Африки попередив молодь бути обережними з фальшивими пропозиціями роботи в Росії.

Нагадаємо, у липні українські бійці взяли в полон 29-річного нігерійця Кехінде Олувагбемілеке. З’ясували, що він 4 роки жив у Росії, займаючись продажем наркотиків. Коли його спіймали, то запропонували замість в’язниці піти на війну. Відтак африканець провоював 5 місяців, перш ніж здатися в полон на Запорізькому напрямку.