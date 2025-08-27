Росія розгорнула масштабну дезінформаційну кампанію проти України в країнах Африки. Зокрема, росіяни поширюють підроблені документи, поширюють у медіа неправдиві звинувачення та залучають проросійських ботів у соцмережах. Про це у середу, 27 серпня, повідомили у міністерстві закордонних справ України.

За даними МЗС, над дезінформаційною кампанією проти України працюють російські чиновники, блогери та медіа. Росіяни закидають Україні нібито «небезпечну діяльність», «підрив основ державності й суверенітету» незалежних африканських країн, постачанні зброї та підтримку незаконних збройних формувань. Також Росія заявляє, що Україна нібито планує дестабілізувати країни чи субрегіони Африканського континенту.

«Офіційно спростовуємо усі зазначені російські закиди, які не мають під собою жодних підстав чи доказів. Україна прагне розвивати відносини з державами Африки на основі взаємної поваги заради процвітання, прогресу та зміцнення суверенітету. Україна довела такий підхід реальними справами, майже вдвічі збільшивши дипломатичну присутність на континенті, розвиваючи співпрацю в галузях сільського господарства, технологій, енергетики, освіти, цифровізації, надаючи значну підтримку в рамках гуманітарної програми “Зерно з України” президента України Володимира Зеленського», – наголосили у МЗС.

Зовнішньополітичне відомство наголосило, що Росія звинувачує Україну у тому, що робить сама. Оскільки росіяни направляють до країн Африки найманців та приватні армії, які підтримують неконституційні режими, вчиняють численні воєнні злочини та дестабілізують ситуацію. МЗС наголосило, що Росія намагається перенести війну проти України на Африканський континент.

«Рішуче засуджуємо спроби Росії втягувати держави Африки в політичне протистояння. Україна прагне розвивати двосторонні відносини з африканськими партнерами без втручання третіх держав. Розцінюємо посилення російської дезінформації проти України як спроби Москви завадити всебічній активізації відносин України та держав Африки, яка спостерігається протягом попередніх років», – наголосило МЗС України.

МЗС запевноло, що Україна має щирі наміри розвивати взаємовигідну співпрацю з країнами Африки.

Нагадаємо, у червні 2025 року британська газета The Telegraph писала, що Росія обманом завербувала тисячі африканців на війну проти України.