Росія масштабує пропагандистську мережу в Африці та планує аналогічні програми в інших країнах світу. Про це у неділю, 13 липня, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідників, Росія активно нарощує вплив на інформаційний простір Африканського континенту. Для просування кремлівських наративів використовують ресурси державних ЗМІ.

«На сьогодні мовлення російських пропагандистських медіа ведеться більш ніж у 40 країнах Африки шістьма мовами. З червня 2025 року розпочато переклад контенту португальською для ринків Мозамбіку та Анголи. До кінця року планується запуск мовлення амхарською для аудиторії в Ефіопії», – розповіли у дописі.

Представник ГУР МО України Андрій Юсов наголосив, що російська пропаганда є загрозою глобального рівня, котра працює для однієї мети – територіальної, ресурсної та культурної експансії агресора.

Зокрема, російська телекомпанія RT впроваджує освітні програми для місцевих журналістів. За даними ГУР, у 2024 році підготовку за російськими стандартами пройшли понад тисячу медівників, а з червня 2025 року розпочато й очне навчання в Аддис-Абебі. Аналогічні програми планують масштабувати й на інші країни.

Нагадаємо, 10 липня розвідники повідомили, що російські спецслужби здійснили чергову інформаційну атаку проти України, звинувативши Міноборони у продажі Сирії військового майна з радіоактивними речовинами.