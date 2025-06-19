Хав'єр Мілей виступає під час створення Федерального департаменту розслідувань після викриття російського угруповання

Національна розвідка Аргентини викрила угруповання з росіян, які створювали місцеву мережу впливу для сприяння інтересам Росії. Шпигунська мережа, раніше фінансована засновником ПВК «Вагнер» Євгєнієм Прігожиним, поширювала дезінформацію у мережі та здійснювала спроби вплинути на внутрішню ситуацію в Аргентині, повідомила аргентинська газета La Derecha Diario.

Розвідка виявила групу російських громадян, які проживають в Аргентині, та у співпраці з аргентинцями проводять інформаційні кампанії для підриву внутрішньої ситуації в країні. За даними уряду, росіяни займалися дезінформаційною діяльністю та створювали маніпуляції.

За даними аргентинської розвідки, угруповання La Compañía, що здійснювало інформатаки в межах країни, пов’язане з так званим «Проектом Лахта» – масштабної інформаційної операції, спрямованої на аудиторію в Америці, Євросоюзі та Україні. Проєкт фінансував російський олігарх та засновник ПВК «Вагнер» Євгєній Прігожин, який помер у серпні 2023 року. Зазначається, що ймовірний керівник групи – росіянин Лев Андріашвілі, який проживає в Аргентині – отримував фінансування та налагоджував злочинну діяльність в країні разом зі своєю дружиною Іріною Яковенко.

«Вважається, що обидва відповідають за отримання фінансування та встановлення зв'язків з місцевими колаборантами», – йдеться у повідомленні розвідки.

Розвідка Аргентини наголосила, що робота російських мереж не тільки порушує суверенітет країни, але впливає на аргентинське суспільство, ставлячи його під зовнішній вплив та викривлюючи демократичні процеси. Наразі щодо шпигунської мережі з росіян триває розслідування.