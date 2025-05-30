Росіяни замаскувалися під таємну розвідувальну службу Великої Британії

Російська пропаганда намагалася запустити кампанію з дискредитації керівництва Служби безпеки України, створивши фейковий ютуб-канал британської розвідслужби. Про це у п’ятницю, 30 травня, повідомив Центр протидії дезінформації.

«Росіяни створили фейковий ютуб-акаунт, який мімікрує під таємну розвідувальну службу Великої Британії, більш відому як MI6. На цьому каналі з’явилося англомовне відео з дискредитацією керівництва СБУ», – йдеться у повідомленні.

Центр протидії дезінформації наголошує, що хоча канал й використовує логотип MI6, однак насправді не має жодного стосунку до цього відомства. Акаунт не має знаку верифікації, який би підтверджував його офіційний статус. За даними аналітиків, він був створений 29 травня 2025 року, а дискредитаційне відео є єдиним записом на каналі. Саме відео активно просувають через російські пропагандистські ресурси.

Нагадаємо, 29 травня Міністерство оборони Великої Британії атакували пов’язані з Росією хакери. Вони намагалися зламати облікові записи співробітників Міноборони, маскуючись під журналістів.