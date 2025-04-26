Американське фінансування було найбільшим джерелом підтримки України в галузі кібербезпеки

США розірвали або заморозили десятки контрактів з американськими та українськими кіберфахівцями через ліквідацію Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яке, серед іншого, допомагало Україні протидіяти російським кіберзагрозам. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на анонімні джерела в п’ятницю, 25 квітня.

Окрім скасування контрактів з кіберфахівцями, в Україну так і не здійснили заплановані поставки комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення, призначеного для захисту інфраструктури країни.

За даними Bloomberg, упродовж останніх п’яти років USAID надало Україні понад 200 млн доларів на допомогу в галузі кібербезпеки. Допомогу в цій сфері надавали також Агентство національної безпеки й Кіберкомандування США.

Американська допомога у сфері кібербезпеки охоплювала підтримку фахівців, навчання, обладнання та програмне забезпечення для організацій по всій Україні, в тому числі для десятків урядових установ і відомств, а також для ключових постачальників газу та електроенергії, національного банку та критичних об’єктів.

Зазначається, що американське фінансування було найбільшим джерелом підтримки України в галузі кібербезпеки. Гранти USAID фінансували кілька ініціатив з кібербезпеки в Україні, деякі з яких були схвалені ще за часів першої адміністрації Дональда Трампа, включаючи зусилля із захисту виборчої інфраструктури країни та її дипломатичних мереж зв’язку.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року USAID збільшило фінансування проєктів з кібербезпеки, оскільки російські хакери активізували свої спроби саботувати українські комп’ютерні мережі.

Уже в лютому 2025 року Департамент ефективності уряду (DOGE), який очолив мільярдер Ілон Маск, розпочав розпуск USAID, заявивши, що агентство втручається в діяльність урядів по всьому світу і «просуває радикальну ліву політику».

Після скорочення допомоги від США, уряди інших країн збільшили свою підтримку України. Зокрема, Канада, Велика Британія та Японія швидко збільшили фінансування поточної роботи з кібербезпеки та інших критично важливих ініціатив. Україна також отримала підтримку з боку приватного сектору, утім ця допомога в рази менша, ніж могли надати США.

До слова, 23 березня через технічний збій в IT-системі «Укрзалізниці» перестали працювати онлайн-сервіси. Їхню роботу відновлювали протягом 89 годин. СБУ повідомила, що причиною збою стала масштабна кібератака, до якої може бути причетна Росія.