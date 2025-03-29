Сервіси онлайн-продажу квитків відновлювали майже 90 годин

«Укрзалізниця» повністю відновила онлайн-продаж пасажирських квитків після масштабного технічного збою 23 березня. Станом на суботу, 29 березня, на сайті та в застосунку «Укрзалізниці» доступні функції купівлі квитків як прямих сполучень, так і з пересадками, повідомили у пресслужбі компанії.

«Вночі переїхали на нову платформу, вибудували захист, активно відновлюємо додатковий функціонал», – повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Зокрема, у мобільному застосунку знову стало доступним планування подорожей з пересадками. Крім того, протягом дня компанія відновить онлайн-табло з розкладами поїздів по станціях.

За даними «Укрзалізниці», черг біля вокзальних кас немає. Зазначимо, раніше через збій у системі онлайн-продажу квитків на найбільших вокзалах країни спостерігалися великі черги.

Нагадаємо, у неділю вранці, 23 березня, через технічний збій в IT-системі «Укрзалізниці» перестали працювати онлайн-сервіси. Їхню роботу відновлювали протягом 89 годин – на цей час компанія активізувала роботу офлайн-кас та додала можливість оформлювати проїзд на борту у найбільш термінових випадках.

24 березня СБУ повідомила, що до збою в роботі онлайн-сервісів «Укрзалізниці» може бути причетна Росія. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом масштабної кібератаки.