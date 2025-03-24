Фахівці «Укрзалізниці» продовжують працювати над відновленням IT-системи

Фахівці «Укрзалізниці» продовжують працювати над відновленням IT-системи після масштабної кібератаки. До збою в роботі державного перевізника, ймовірно, причетна Росія. Справою займається кібердепартамент Служби безпеки України. Про це у понеділок, 24 березня, повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Зазначається, що роботи над відновленням IT-системи тривали добу і наразі продовжуються. За даними «Укрзалізниці», ймовірно, до кібератаки причетні російські хакери. Фахівці перевізника співпрацюють зі слідчими СБУ, щоб повноцінно відновити роботу та встановити причетних до кіберзлочину.

«Остання атака була дуже системна, нетривіальна та багаторівнева, тому перед повним відновленням із “бекапів” фахівці УЗ, багатьох залучених партнерів та кібердепартаменту СБУ мають ретельно протестувати сервіси на можливі вразливості», – йдеться у повідомленні.

Попри збій у роботі застосунку «Укрзалізниці» хакерам не вдалося досягнути мети – всі потяги курсують чітко та без затримок, а всі операційні процеси руху налагоджено в резервному форматі.

«Залізниця продовжує рух попри фізичні атаки по інфраструктурі, не спинити її й найпідлішими кібератаками. Оскільки й раніше “Укрзалізниця” ставала обʼєктом кібератак ворога, у компанії впроваджені протоколи резервування», – наголошують у пресслужбі державного перевізника.

Як зараз працює «Укрзалізниця»

Протягом 24 березня квитки на рейси продаватимуть в офлайн-режимі через каси. Для цього їх посилили персоналом та розширили графік роботи. У касах також є можливість придбати квитки на міжнародні рейси на 24 та 25 березня. Якщо пасажир не встигає придбати квиток у касі, він може прямувати безпосередньо до потяга. Там співробітники перевізника допоможуть оформити проїзд на місці.

«Якщо ви плануєте подорож пізніше, ніж ранкові рейси 25 березня, то наполегливо просимо не штурмувати каси сьогодні (24 березня, ред.). Вони працюватимуть із виключним пріоритетом на обслуговування пасажирів із відправленням сьогодні-завтра», – наголосили в «Укрзалізниці».

Про відновлення роботи онлайн-сервісів перевізник проінформує додатково.

Якщо пасажир бажає повернути квиток на поїзд 24 березня, необхідно щонайменше за годину до відправлення рейсу надіслати на електронну пошту services.uz.gov.ua@gmail.com скан-копію або чітке фото квитка та контактний номер телефону. Заявку про повернення оброблять протягом трьох діб з моменту відновлення роботи систем.

Нагадаємо, вранці 23 березня стався технічний збій в IT-системі «Укрзалізниці», через це тимчасово не працюють онлайн-сервіси перевізника.