Укрзалізниця» посилила додатковими працівниками ранкові зміни залізничних кас

У неділю вранці, 23 березня, через технічний збій в IT-системі «Укрзалізниці» тимчасово не працюють онлайн-сервіси. Про це повідомили на сторінці компанії.

Через збій в системі 23 березня тимчасово не працює продаж квитків через застосунок та сайт, не можна також скористатися онлайн-сервісами замовлення послуг та довідковими послугами.

Відповідні фахівці вже працюють над усуненням проблем. Через збій «Укрзалізниця» посилила додатковими працівниками ранкові зміни залізничних кас на вокзалах.

«Для зв’язку з нами використовуйте сторінки «Укрзалізниці» у соціальних мережах», – додали у дописі.

Доповнено о 10:26. «Укрзалізниця» оперативно змінила процеси поки триває відновлення онлайн-сервісів.

«Зокрема, максимально посилили каси та даємо можливість начальникам поїздів оформлювати проїзд на борту в найбільш термінових випадках. Якщо ваш заздалегідь придбаний квиток не підвантажується у застосунку, перевірте пошту – там є PDF-дублікат», – додають у повідомленні.

Також тимчасово відкрили продаж квитків у касах вокзалів на всі міжнародні рейси, що відправляються 23 та 24 березня.

Нагадаємо, у неділю, 9 березня, у роботі Visa та Mastercard зафіксували збій, українці не могли розрахуватися картками у магазинах та зняти гроші у банкоматах.