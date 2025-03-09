Користувачі скаржаться на проблеми з оплатою картками Visa та Mastercard

У неділю, 9 березня, у роботі Visa та Mastercard зафіксували збій, українці не можуть розрахуватися картками у магазинах та зняти гроші у банкоматах. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на повідомлення в соцмережах.

Українці скаржаться на проблеми з оплатою картками Visa та Mastercard, не проходять операції через Apple Pay та Google Pay. Збої зафіксували також у роботі банкоматів. Однак вдається переказати гроші через електронний додаток.

Скріншот з сервісу Downdetector, на графіку зображено кількість зафіксованих звернень щодо збоїв у системі Mastercard

Скріншот з сервісу Downdetector, на графіку зображено кількість зафіксованих звернень щодо збоїв у системі Visa

У «ПриватБанку» в неділю зранку повідомили про можливі складнощі під час проведення деяких операцій.

«Наразі можуть спостерігатися складнощі під час проведення деяких операцій. Фахівці вже займаються усуненням труднощів, перепрошуємо за тимчасові незручності», – йдеться у дописі.

Також повідомляють, що збій фіксують в інших країнах, зокрема Грузії.

Доповнено о 14:50. В компанії Visa на запит «Економічної правди» повідомили, що не фіксують проблем з операціями своїх банківських карток.

«У зв'язку з розповсюдженням інформації у ЗМІ про перебої в безготівкових оплатах повідомляємо, що проблеми в обробці платежів на стороні Visa відсутні. Потужності Visa обробляють транзакції українських споживачів безперебійно і в повному обсязі», – зазначають у повідомленні.

У службі підтримки Monobank розповіли, що станом на 11:36 фіксували проблеми в транзакціях тільки з картами MasterCard.

Нагадаємо, з 1 лютого почали діяти нові обмеження на банківські перекази, встановлені відповідно до меморандуму найбільших українських банків. Якщо в клієнта банка немає підтвердження доходів, йому можуть заблокувати рахунки. ZAXID.NET розповідав про нові ліміти і кому можуть заблокувати рахунки.