З Києва потяг виїжджатиме о 23:00 і прибуватиме в Ясіню о 14:17

«Укразалізниця» продовжила маршрут поїзда №203/204 Київ – Івано-Франківськ до селища Ясіня у Рахівському районі. Поїздка між кінцевими станціями триватиме 15 годин.

Як повідомили в «Укрзалізниці» 18 березня, з Києва потяг виїжджатиме о 23:00 і прибуватиме в Ясіню о 14:17. Відправлення у зворотньому напрямку – о 18:05.

«Виїзд з Києва пізно ввечері означає, що ви можете завершити всі справи, відпочити вночі і прокинутися в серці Карпат. Прибуття в обідній час – ідеально для заселення в готелі, садибі чи базі відпочинку», – зазначили в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, 13 березня «Укрзалізниця» на чотири місяці змінила маршрути поїздів до Ужгорода. Через прокладання євроколії на Закарпатті замість обласного центру частина потягів курсуватимуть до Мукачево і Чопа.