«Укрзалізниця» на чотири місяці змінила маршрути поїздів до Ужгорода
Через прокладання євроколії на Закарпатті частина потягів курсуватимуть до Мукачево і Чопа замість Ужгорода
У зв’язку з прокладанням євроколії між Чопом та Ужгородом «Укрзалізниця» внесла тимчасові зміни в розклад руху пасажирських поїздів, які прямують до Закарпаття.
Як повідомили в «Укрзалізниці», нові маршрути діятимуть з 31 березня до 31 липня.
До/з станції Мукачево курсуватимуть поїзди:
- № 17/18 Харків – Ужгород;
- № 38/37 Одеса – Ужгород;
- № 125/126-129/130 Кременчук/Полтава – Ужгород.
До/з станції Чоп курсуватимуть поїзди:
- № 81/82 Київ – Ужгород
- № 749/750 Київ – Ужгород
- № 829/830 Львів – Ужгород
До/з станції Ужгород курсуватиме поїзд № 59/60 Київ – Чоп.
Залізничне сполучення з Ужгородом для всіх регіонів забезпечать альтернативними рейсами через Самбір та Сянки для поїздів:
- № 4/3 Запоріжжя – Ужгород;
- № 29/30 Київ – Ужгород;
- № 45/46 Харків – Ужгород;
- № 368/367 Ковель/Луцьк – Ужгород.
Нагадаємо, на Закарпатті триває будівництво колії європейського взірця, яка сполучатиме Україну та Угорщину. Загалом побудують 22 км євроколії від станції «Чоп» до перону залізничного вокзалу «Ужгород». До серпня 2025 року в «Укрзалізниці» обіцяють прокласти 8,3 км колії європейського стандарту на дільниці Чоп – Струмківка, відремонтувати понад 30 будівель (павільйонів для пасажирів, платформ, приміщень чергових), 33 стрілочні переводи та близько 13 км колій.