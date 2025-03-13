Тимчасовий розклад руху діятиме з 31 березня до 31 липня

У зв’язку з прокладанням євроколії між Чопом та Ужгородом «Укрзалізниця» внесла тимчасові зміни в розклад руху пасажирських поїздів, які прямують до Закарпаття.

Як повідомили в «Укрзалізниці», нові маршрути діятимуть з 31 березня до 31 липня.

До/з станції Мукачево курсуватимуть поїзди:

№ 17/18 Харків – Ужгород;

№ 38/37 Одеса – Ужгород;

№ 125/126-129/130 Кременчук/Полтава – Ужгород.

До/з станції Чоп курсуватимуть поїзди:

№ 81/82 Київ – Ужгород

№ 749/750 Київ – Ужгород

№ 829/830 Львів – Ужгород

До/з станції Ужгород курсуватиме поїзд № 59/60 Київ – Чоп.

Залізничне сполучення з Ужгородом для всіх регіонів забезпечать альтернативними рейсами через Самбір та Сянки для поїздів:

№ 4/3 Запоріжжя – Ужгород;

№ 29/30 Київ – Ужгород;

№ 45/46 Харків – Ужгород;

№ 368/367 Ковель/Луцьк – Ужгород.

Нагадаємо, на Закарпатті триває будівництво колії європейського взірця, яка сполучатиме Україну та Угорщину. Загалом побудують 22 км євроколії від станції «Чоп» до перону залізничного вокзалу «Ужгород». До серпня 2025 року в «Укрзалізниці» обіцяють прокласти 8,3 км колії європейського стандарту на дільниці Чоп – Струмківка, відремонтувати понад 30 будівель (павільйонів для пасажирів, платформ, приміщень чергових), 33 стрілочні переводи та близько 13 км колій.