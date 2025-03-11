Тепер поїздки з дітьми на відпочинок в гори будуть більш комфортними

У вівторок, 11 березня, «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків у дитячий вагон, що з 18 березня курсуватиме в складі потягу №81/82 Київ – Ужгород. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Квитки у дитячий вагон можна придбати в мобільному застосунку від «Укрзалізниці». Потяг курсує через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Стрий, Сколе, Славсько, Воловець, Сваляву, Мукачево і Чоп.

Дитячий вагон поїзду №81/82, як і сім попередніх в складі інших поїздів, обладнаний всім необхідним для комфортних подорожей батьків з дітьми та підійде для малечі віком від 0 до 8 років.

Черговий дитячий вагон облаштований за сприяння UNICEF Ukraine та фінансової підтримки уряду Бельгії, додали в пресслужбі «Укрзалізниці».

Нагадаємо, що перший дитячий вагон «Укрзалізниця» запустила 8 серпня 2024 року в складі потягу №15/16 «Харків – Ясіня». Вагон, що почне курсувати з 18 березня, буде вже восьмим таким у поїздах компанії. Дитячі вагони оснащені манежами та сповивальними столиками у вбиральні і різноманітними розважально-пізнавальними матеріалами.